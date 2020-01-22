Школа зимних видов спорта от Ильи Авербуха в Крыму откроется уже в феврале

С 1 февраля в Симферополе откроется школа зимних видов спорта «Наследие». Как сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова, сейчас идет набор в группы фигурного катания и хоккея.

- У нас уже есть 290 заявок от родителей. Всех желающих записывают в группы. Рассчитываем набрать в целом 500 детей, - сообщила Ольга Торубарова.

По словам министра спорта, первый год будет отборочным.

- Тренеры будут работать в течение года, а затем будет распределение по группам. Кто-то из детей будет посещать оздоровительное катание для себя. А тот, кто будет показывать результаты, будет учиться в профессиональных группах и больше работать для того, чтобы представлять интересы Крыма, - заявила Ольга Торубарова.

Проект реализуется в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым, поэтому занятия для детей будут полностью бесплатными. Потратиться родителям придется только на коньки и экипировку юных хоккеистов.

Один из организаторов школы - заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, продюсер ледовых шоу Илья Авербух. Он обещает сформировать сильную команду тренеров для начинающих спортсменов.

- В школе будут работать тренеры, которые, на мой взгляд, подходят по профессиональному уровню. Состав будет частично материковый, частично - крымский. Я сейчас веду переговоры с тренерами фигурного катания и хоккея, - сообщил Илья Авербух.

Фигурист отметил, что периодически будет лично проводить мастер-классы для воспитанников школы, а также планирует ставить программы с их участием. Помимо этого, запланированы занятия спортсменов с олимпийскими чемпионами.

Илья Авербух подчеркнул, что в школу не будут переманивать спортсменов, которые тренировались в Крыму на других площадках.

Илья Авербух приехал в Симферополь, чтобы завершить подготовку к открытию школыФото: Надежда ДАЦЮК

- Перетягивать и забирать мы никого не будем. Наша идея - чтобы в Крыму появились новые спортсмены, будущие звездочки, которые будут прославлять Крым и Россию. Акцент делаем, конечно, на маленьких детей. Можно приводить к нам ребенка с трех-четырех лет, - говорит фигурист.

Размер катка - 26 на 56 метров. Илья Авербух отмечает, что площадка соответствует европейским стандартам. В будущем планируется поставить трибуну до 600 мест, хоккейные борты. Работать школа будет круглогодично. В перспективе откроется набор в группу женского хоккея и фигурного катания для взрослых.

Напомним, ледовый шатер на улице Гурзуфская в Симферополе появился в декабре 2019 года. Его перевезли со стадиона «Авангард» в Ялте, где летом 2019 года проходил спектакль "Ромео и Джульетта" с участием пяти олимпийских чемпионов.

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