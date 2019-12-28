Каток Ильи Авербуха в Симферополе почти готов
В Симферополе на улице Гурзуфская готовят к открытию новый каток, строительство которого инициировал российский фигурист Илья Авербух, передает пресс-служба администрации города.
- Рабочие уже смонтировали шатёр ледовой арены и выполнили большую часть внутренних работ. Осталось трибуны и залить лёд, продолжается также благоустройство прилегающей территории, - рассказал замглавы администрации Эмиль Мамедиев.
Ледовый объект рассчитан более чем на тысячу зрителей и будет работать круглый год.
Тренировать юных крымчан фигурному катанию, керлингу и хоккею будут профессионалы из Москвы и Санкт-Петербурга бесплатно.
Списки юных спортсменов для занятий на построенном катке начнут формировать в январе 2020 года. В группы набирают детей от шести лет, которые смогут показать базовые навыки подготовки во время просмотра.
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ИСТОЧНИК KP.RU