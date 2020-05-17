2020-05-17T16:39:53+03:00
Происшествия

Источник: Бывший вице-премьер Крыма Нахлупин вышел из СИЗО

Суд отправил обвиняемого в получении взятки экс-чиновника под домашний арест
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Виталий Нахлуин отсидел в СИЗО полтора года.Виталий Нахлуин отсидел в СИЗО полтора года.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Бывший заместитель председателя правительства РК Виталий Нахлуин, которого обвиняют во взяточничестве, вышел из следственного изолятора.

- Суд изменил Виталию Нахлупину меру пресечения — с содержания од стражей на домашний арест, - рассказал КП-Крым источник в правоохранительных органах.

В СИЗО экс-вице-премьер просидел полтора года.

Напомним, зампред Совмина Крыма Виталий Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве в октябре 2018 года по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ - получение взятки. Одновременно выемка документов проводилась в Государственном комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК, а также в ГУП «Крымэнерго».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акшатин: дело Нахлупина в глубоком процессе

Бывший вице-премьер Крыма уже год сидит в изоляторе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 18 мая частично отключат электричество
Ограничения проезда по Крымскому мосту с 18 мая сохранятся
В крымском Роспотребнадзоре призвали родителей пока не отводить детей в детсады
В Крыму выбрали место для дельфиньего «госпиталя»
С 18 мая полиция в Крыму будет активно проверять всеобщий масочный режим
С 18 мая в Крыму разрешат рыбачить на частных ставках
Спикер Верховной Рады: Нельзя откладывать вопрос возвращения Крыма
Суд приостановил деятельность предприятия в Крыму за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора
В Крыму 8 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Евпатории умерла пациентка с коронавирусом
Хроники коронавируса: В Крыму за сутки подтвердили 9 новых случаев
Погода в Крыму на 17 мая: ветрено и тепло +23
Междугородние автобусы выйдут с 18 мая на маршруты
С понедельника весь пассажирский транспорт выйдет на линии Симферополя
Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп
Семь пациентов Симферопольского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии
Самый протяженный путепровод «Тавриды» одевают в асфальт
По решению суда приостановлена деятельность еще двух предприятий, нарушивших санэпидрежим
Четыре автобуса вахтовиков не пустили в Крым