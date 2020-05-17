Источник: Бывший вице-премьер Крыма Нахлупин вышел из СИЗО

Бывший заместитель председателя правительства РК Виталий Нахлуин, которого обвиняют во взяточничестве, вышел из следственного изолятора.

- Суд изменил Виталию Нахлупину меру пресечения — с содержания од стражей на домашний арест, - рассказал КП-Крым источник в правоохранительных органах.

В СИЗО экс-вице-премьер просидел полтора года.

Напомним, зампред Совмина Крыма Виталий Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве в октябре 2018 года по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ - получение взятки. Одновременно выемка документов проводилась в Государственном комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК, а также в ГУП «Крымэнерго».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акшатин: дело Нахлупина в глубоком процессе

Бывший вице-премьер Крыма уже год сидит в изоляторе (подробности)