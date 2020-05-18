Новые случаи заражения коронавирусом в Крыму на 18 мая 2020 года: Еще 13 пациентов за сутки

Новые случаи заражения коронавирусом в Крыму продолжают регистрировать каждый день. По состоянию на 18 мая 2020 года выявлено 13 зараженных.

Четыре человека - из Сакского района, все они контактировали с пациентами из очага, который возник в храме одного из местных поселков после службы, посвященной православному празднику Пасхи.

- Один заболевший - работник поликлиники, у которого был контакт с больным из первого очага по храму. Трое заболевших - контактные по домашним очагам: как медицинские работники, так и члены семей прихожан из церкви. Таким образом все 4 новых случая - это вторичные очаги, все направлены на лечение в профильный ковидный госпиталь, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Еще 4 случая в Симферополе - члены одной семьи, в которой ранее зарегистрировали вспышку коронавируса. Кроме того, выявили 2 заболевших жителя Феодосии - также контакты ранее выявленных зараженных.

Все шестеро находились в обсерваторе под наблюдением, но после получения положительных тестов их переведут в инфекционный стационар 7-й городской больницы в Симферополе.

Также случай зарегистрировали в Красноперекопском районе.

- Житель Крыма он вернулся из Красноярского края, где работал вахтовым методом, входил в регистрируемую и на сегодня не закрытую вспышку на предприятии "Полюс", где зарегистрировано более 300 заболевших. Он вернулся в Республику Крым 6 мая, клинических проявлений не было, он получил документы об изоляции по месту жительства и он был обследован на 10-й день. После получения положительных результатов госпитализирован в инфекционный стационар, - сообщила Наталья Пеньковская.

И еще двое заболевших прибыли из других регионов РФ в мае. Их, согласно указу главы РК, поместили в обсерватор и обследовали на 10-й день после прибытия. Коронавирус обнаружили у жительницы Санкт-Петербурга и гостя из Кабардино-Балкарии. Их перевели из обсерваторов в стационар 7-й горбольницы.

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