В Крыму за сутки скончались три человека, больных коронавирусом

За сутки три человека с коронавирусом скончались в Крыму. Общее количество умерших от инфекции в республике достигло девяти человек, сообщила вице-премьер, министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

По ее словам, всего в Крыму выявлено 294 человека с COVID-19, 104 человека выписаны из больниц и 181 продолжают лечение.

- На утро 18 мая у нас 4 пациента находятся в тяжелом состоянии, 3 из них – на кислородной поддержке. К сожалению, за истекшие сутки у нас трое умерших. И всего 9 человек умерших из заболевших с коронавирусной инфекцией, - уточнила Елена Романовская.

Умершие за сутки пациентки были 1939, 1945 и 1968 годов рождения, они имели хронические заболевания, которые осложнили состояние.

Напомним, что с 18 мая в Крыму перестал действовать режим обязательной самоизоляции, теперь он носит рекомендательный характер. Но носить маски по-прежнему необходимо всем, кто находится в общественных местах. Кроме того, возобновили работу многие предприятия.

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