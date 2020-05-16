В Крыму за неделю количество больных коронавирусом выросло на треть

В Крыму за прошедшую неделю количество больных коронавирусом выросло на треть, до 272 случаев. За минувшие сутки 13 проб на covid-19 дали положительный результат.

- Из всех случаев новой коронавирусной инфекции 95 выявлены за последнюю неделю, - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Часть из их - это очаги, по которым проведена работа по обследованию контактных лиц.

Из новых заболевших у 9 человек внешних симптомов инфекции не было, 4 обратились за медпомощью с признаками ОРВИ. Продолжается обследование пациентов и сотрудников Сакской районной больницы, выявлено 3 новых случая. Еще 2 человека госпитализированы с пневмонией, которая вызвана covid-19. Двое человек прибыли из других регионов РФ — один крымчанин вернулся из Красноярска с вахты, другой из Санкт-Петербурга.

Новый очаги инфекции возник на станции «скорой помощи» в Красноперекопске. Заболела медицинский работник, которая по совместительству оказывала медпомощь в Раздольненской больнице. В итоге от работы пришлось отстранить 29 человек.

Всего из 272 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выздоровевших 101, из их за последние сутки 14. Умерло – 5. Остаются на лечении 166 человек. Из них 7 в тяжелом состоянии.

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