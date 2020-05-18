2020-05-18T12:32:14+03:00
Общество

Крымский диетолог посоветовала не покупать яркие овощи и фрукты правильной формы

Эксперт отмечает, что они могут содержать слишком много нитратов
Надежда ДАЦЮК
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Лучше отдавать предпочтение сезонным овощам, ягодам и фруктамЛучше отдавать предпочтение сезонным овощам, ягодам и фруктамФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Чтобы не отравиться нитратами, нужно покупать сезонные овощи и фрукты, а еще – не отдавать предпочтение идеальным формам и яркому цвету. Такие рекомендации дает Ирина Сухарева, доцент кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Медакадемии Крымского федерального университета.

Эксперт советует свести к минимуму употребление тех овощей, ягод фруктов, у которых еще не наступил «официальный» сезон созревания. Плоды нужно выбирать среднего размера. Если из-под кожуры просвечивают коричневые или сероватые пятна, такие фрукты и овощи покупать не стоит.

- Яркий цвет, чересчур «правильная» форма также должны насторожить вас. Надежный способ обезопасить свою семью - приобрести карманный нитратомер и выработать полезную привычку тестировать овощи и фрукты перед покупкой, - отмечает Сухарева.

Итак, допустимая суточная норма, которую может переработать организм, составляет 3,7 мг на 1 килограмм массы тела для взрослого и 0,2 мг на 1 кг веса - для ребенка.

Врач подчеркнула, что систематическое употребление продуктов с нитратами и пестицидами может привести к нарушениям в работе щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, а также может вызывать аллергию.

- Особенно чувствительны к наличию нитратов в овощах и фруктах люди, страдающие пищевой аллергией, бронхиальной астмой, гепатитом, камнями в желчном пузыре, - поясняет Ирина Сухарева.

По словам специалиста, гиперчувствительны к нитратам также дети дошкольного возраста: каждый третий-четвертый ребенок, употребляющий такие продукты, может быть аллергиком.

Эксперт отмечает, что самая низкая концентрация нитратов обычно содержится в томатах, баклажанах, репчатом луке и картофеле, перце и зеленом горошке, фасоли, яблоках и большинстве ягод (содержание примерно 80-100 мг на килограмм продукта).

Больше нитратов (300-600 мг на килограмм) содержится в репе, редьке, огурцах, моркови, кабачках, цветной и белокочанной капусте.

А самая высокая концентрация (до 5 тыс. мг солей азота на килограмм) может быть в редисе, свекле, сельдерее, брокколи, укропе, шпинате, арбузах, дынях, зеленом луке и салате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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