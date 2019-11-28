Топ-10 продуктов Крыма: Рестораторы описали вкус полуострова

У каждого российского региона есть свой уникальный вкус. Говорим «Тула» - и на языке вкус пряников, «Астрахань» - арбузный сок и речная рыба, «Камчатка» – красная икра и рыба морская. А на языке туризма это называется гастрономическая составляющая отдыха. Какой же на вкус Крым? Ответ дали участники третьего форума рестораторов и отельеров «Инжир».

АПЛОДИСМЕНТЫ ОГУРЦАМ

- Когда я работал поваром в советском посольстве в Нидерландах, министр сельского хозяйства СССР Валентин Карпович Месяц привез крымские огурцы, - вспоминает президент Национальной гильдии шеф-поваров России, председатель жюри на битве рестораторов «Инжира» Александр Филин. - Когда я освободил их от упаковки, по коридорам пошел такой аромат, что работники посольства стали аплодировать.

Президент поварской гильдии до сих пор помнит крымские огурцыФото: Анна КИРИЕНКО

С той поры прошло почти полвека, но качество крымской сельхозпродукции по-прежнему высоко, считает именитый шеф-повар. Овощи, фрукты, особенно абрикос, ставрида, барабуля и особенно черноморская камбала ярко выделяют полуостров на гастрономической карте России. А еще лаванда, которую повара применяют в горячих блюдах, соусах и даже супах.

Такой рецепт изобрел шеф-повар одного из ресторанов пятизвездочного курортного комплекса «Мрия» в Ялте Фабрицио Монтальто.

- Ее можно использовать везде – в супах, горячих блюдах, соусах, напитках. Это очень крымский вкус и аромат, – считает Монтальто. - Для меня вкус Крыма - местные помидоры и ялтинский лук, камбала, сарган, здешнее оливковое масло и, конечно, лаванда.

ЛУК ВСЕМУ ГОЛОВА

Представители ресторанного бизнеса говорят, что гости полуострова чаще всего заказывают блюда из местной рыбы - луфаря, саргана, ерша, барабули, а также мидии и мяса рапаны, которые хороши как в салате, так и стрит-фуде.

Черноморские мидии используют даже в стрит-фудеФото: Анна КИРИЕНКО

Самым известным и популярным крымским продуктом, безусловно, является ялтинский лук.

На втором месте лаванда. Дальше по частоте упоминаний - крымские помидоры, огурцы, камбала, сарган, барабуля, мидии, мясо рапаны и абрикосы.

Среди местных продуктов есть совсем малоизвестные, например съедобный благородный каштан, виноградные улитки, каперсы и селитрянка - ягодная культура, растущая на песках и солончаках, по вкусу напоминающая изюм.

«СЪЕДОБНАЯ» КАРТА

Уже к Новому году будет готова первая полноценная гастрономическая карта Крыма, в которой все местные специалитеты распределены по регионам и снабжены кратким описанием. Туда же войдут производители аквакультуры, сыроварни, нутриевые, креветочные и осетровые фермы, рестораны национальных кухонь и базирующиеся на крымским меню заведения – всего более тысячи участников. Проект не коммерческий и за участие в нем плата не взимается.

Ялтинский лук и черноморская рыба в топеФото: Анна КИРИЕНКО

- Каждый третий турист рассматривает национальною кухню, как важную составляющую в мотивации к выбору маршрута путешествия. Каждый второй – ценит аутентичную кухню и локальные продукты, – говорит соавтор карты, глава Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

ЧЕРНОМОРСКАЯ КУХНЯ КАК БРЕНД

Осенью следующего года Федерация рестораторов и отельеров России (ФриО) собирается выдать в народ четкое описание бренда «черноморская кухня» с перечнем из 25-30 уникальных продуктов и справочником рецептов на 40-50 основных блюд. Формирование бренда строится на кулинарных специалитетах побережья Болгарии, России, Турции, Украины, Грузии, Румынии и Молдовы.

Гости полуострова предпочитают блюда из местного уловаФото: Анна КИРИЕНКО

Эксперты считают, что гастрономические традиции в полосе 120-130 км от берега моря формировались в едином культурном пространстве, и бренд «черноморская кухня» необходимо разработать по аналогии со «средиземноморской кухней».

Для развития внутреннего туризма это важный этап, поскольку гастрономия и виноделие позволили бы заполнять курорты Крыма в период с октября по май. И чем громче в общем гастрономическом причерноморском хоре будет звучать вкус Крыма, тем больше регион привлечет туристов.

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