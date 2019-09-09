2019-09-10T08:58:34+03:00
Общество

Итоги курортного сезона 2019 в Крыму: туристов больше, проблем не меньше

"КП"-Крым" выяснила, откуда ехали туристы, на что жаловались и сколько потратили во время курортного сезона 2019 в Крыму
Надежда ДАЦЮК
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Бархатный сезон в Крыму продолжаетсяБархатный сезон в Крыму продолжаетсяФото: Надежда ДАЦЮК
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Лето позади и большая часть туристов уже успела отдохнуть на полуострове. А значит уже можно подводить первые итоги курортного сезона 2019. По данным министерства курортов Крыма, к началу сентября в республике уже побывало 5,8 миллиона туристов. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

Как считают отдыхающих

Прибывших считают по трем «входным воротам». Это Крымский мост, аэропорт и граница с Украиной. Затем полученные данные используют в формуле, разработанной Крымским федеральным университетом для подсчета туристического потока.

Больше половины туристов приезжают по Крымскому мосту. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Больше половины туристов приезжают по Крымскому мосту. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Кроме этого, Минкурортов собирает от туроператоров данные о загрузке коллективных средств размещения, учитывает данные единой транспортной дирекции о пассажирах, прибывших по «единому билету», а также использует информацию поисковых систем и сервисов онлайн-бронирования.

Украинцев стало больше

Основной поток туристов попал на полуостров через Крымский мост - 58%, еще 27% прибыли авиатранспортом и 15% - через пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» на границе с Украиной.

На полуострове отмечают, что Крым стал популярнее у туристов из незалежной. В начале сентября на полуострове насчитали 900 тысяч отдыхающих из Украины, тогда как в конец 2018-го года таковых было чуть больше миллиона.

- Крым для украинцев хорошо известен. За эти пять лет все туристы из сопредельного государства обзавелись российскими адресами местных отелей и контактами, - рассказывает "КП"-Крым" председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского парламента Алексей Черняк.

В Крым едет все больше и больше туристов из Украины Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крым едет все больше и больше туристов из УкраиныФото: Михаил ПАТЛИС

- Многие надеются, что теперь поездку в Крым не надо будет скрывать. Многие украинцы выкладывают фото со своего отдыха в Крыму в соцсети. Уже можно сказать, что украинских туристов на 10% больше. Надеюсь, эта тенденция сохранится.

Отзывы и жалобы

В Крыму создана круглосуточная горячая линия (8 (800) 511- 80-18), звонки на которую абсолютно бесплатны. Основные жалобы, которые поступают на этот номер, касаются санитарного состояния набережных и пляжей, культуры обслуживания, незаконных парковок, фотографов-живодеров и отказов от брони в отелях.

- Феодосия, где мы провели последние несколько дней отпуска, сильно разочаровала. Запустение и более чем скромный сервис. А вот местные жители открытые и готовы помочь. Правда, этим туристов не заманишь. Им сервис нужен. А его тут нет, - делится своими впечатлениями Елена Дмитричкова из Самары.

- Порадовала Ялта, которая за пару-тройку лет спустилась с небес на землю. Город стал гибким, расширив диапазон цен и предложений. Но за деньги, оставленные на полуострове, можно было съездить и за границу.

Туристы потянулись к «звездам»

Согласно данным туроператоров, высокий курортный сезон этого года показал растущий интерес российских туристов к пятизвездочным отелям в целом по стране. Не стали исключением и люксовые отели Крыма.

Генеральный менеджер одного из пятизвездочных отелей в Ялте Александр Загорский подтверждает, что загрузка в летние месяцы была высокой.

- В высокий сезон все было заполнено на 100%. Этот год и прошлый похожи по загрузке и объему доходов. Ситуация намного лучше в сравнении с 2017-м. Кстати, 25% гостей - это постояльцы, которые возвращаются к нам каждый сезон. Есть и иностранные туристы - китайцы, итальянцы, испанцы, французы.

Самое время - отдыхать на ЮБК. Людей уже стало меньше Фото: Надежда ДАЦЮК

Самое время - отдыхать на ЮБК. Людей уже стало меньшеФото: Надежда ДАЦЮК

До конца курортного сезона в Крыму ждут больше 7 миллионов туристов. Оправдаются ли ожидания, покажет время. В прошлом году полуостров посетили 6,8 миллиона отдыхающих.

ЦИФРА

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Крыму, с 2014 года поступления налогов в бюджет республики от туристической отрасли увеличились почти в 2 раза. В 2014 году эта сумма составляла 1,7 млрд руб., в 2018 году - 3,2 млрд. За первые шесть месяцев этого года туризм принес в местный бюджет больше 1,46 миллиарда рублей.

КСТАТИ

Самыми популярными объектами в 2019 году стали Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Музей-заповедник «Судакская крепость», Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Ливадийский дворец-музей.

За первое полугодие, по данным Минкультуры РК, республиканские музеи Крыма посетили свыше 1,2 миллиона человек.

ДЕНЕЖКИ

Сколько денег тратят туристы в Крыму (из расчета на одного человека)

Жилье: от 1000 рублей в день в высокий сезон

Питание: от 1000 рублей в день

Транспорт: от 100 рублей в день

Развлечения: 1000 рублей в день

Итого: за 7 дней отдыха на полуострове средний чек на одного туриста составляет 21 700 рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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