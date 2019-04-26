Лето-2019: Сколько стоит провести отпуск в Крыму

В Крыму заявили, что не будут повышать цены на жилье этим летом.

- Цены снижены, как на майские праздники, так и на летний сезон. По сравнению с прошлым годом, стоимость номеров стала дешевле на 8-9%, - сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Будем просить не завышать цены и в разгар сезона, мы конкурируем с соседями и зарубежными курортами.

В Ялте в июне номер в трехзвездочном отеле номер на двоих стоит от 6,5 тысяч рублей, в июле – от 7,2 тысяч, в августе – от 8,5 тысячи.

Сэкономить можно, остановившись в частном мини-отеле или гостинице. Номер с хорошим ремонтом, кондиционером и душем можно снять в среднем за 2800-3500 на двоих.

Цены на аренду квартир: однушка – от 2000 рублей, двухкомнатная – от 3000.

ЧТО С ПЛЯЖАМИ

Этим летом в Крыму будут работать 460 пляжей. Сейчас водолазы вытаскивают из воды арматуру, железо, острые предметы, которые прибило к берегу во время шторма. В поселках, где пляжи оказались размыты, досыпают гальку и песок, чтобы расширить береговую линию.

К 1 июня арендаторы должны натянуть навесы, установить кабинки для переодевания, душевые.

Этим летом в Крыму будут работать 460 пляжей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КСТАТИ

Введение курортного сбора в Крыму перенесли на май 2021 года

В Крыму туристский налог планировали ввести в семи курортных городах - Алуште, Саки, Судаке, Феодосии, Ялте, Черноморском районе и Евпатории (последняя тоже планировала отказаться от сбора). С 1 мая с туристов, приезжающих с мая по октябрь в эти города, хотели взимать по 10 рублей человека в сутки. Сумма не большая, но недовольства со стороны отдыхающих по этому поводу было много. (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

До 1 июня правительство РФ решит, как снизить цены на перелеты в Крым

- Есть поручение правительства России разработать до 1 июня ряд мер по стимулированию авиаперевозок в Симферополь. Речь идет о субсидировании туроператоров, расширении льготных пакетов. Стоимость авиабилетов - это сдерживающий момент для путешествий в Крым (и из Крыма – Авт.), - говорит глава курортного ведомства.

Он уточнил, что этим летом цены на билеты в любом случае поднимутся. Но есть надежда, что, благодаря принятым властями мерам, можно будет найти предложения по адекватной, а не заоблачной цене.

- Авиакомпании существенно начнут снижать цены на билеты после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Кроме административных механизмов начнет работать чистая экономика. Если поездом добрать в Крым будет дешевле, то авиакомпания будут на это реагировать, - говорит министр.

Кстати, поезда по Крымскому мосту пойдут в декабре 2019 года. Составы будут курсировать по маршрутам: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Летом в Крым будут летать самолеты из 55 городов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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