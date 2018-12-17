Названа дата, когда начнут продавать билеты на первые поезда в Крым

Билеты на первые пассажирские поезда, которые будут ездить в Крым по железнодорожной части Крымского моста, можно будет купить с 9 декабя 2019 года, сообщили в пресс-службе федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога".

По Крымскому мосту, по данным пресс-службы, будут курсировать десять маршрутов пассажирских поездов: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Железнодорожную часть моста откроют в декабре 2019 года. Предполагается, что грузовые составы будут следовать со скоростью до 80 км/ч, а пассажирские - 120 км/ч.

Первые железнодорожные рейсы на Крымском мосту уложили 25 июля.

КСТАТИ

Подходы начнут эксплуатировать вместе с железнодорожной частью Крымского моста – в 2019 году. Пропускная способность - 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.

Планируется, что в первый год работы между Крымом и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных.

Ежесуточно на стройплощадке трудится более 7 тысяч инженеров и рабочих. В работах задействовано почти 200 единиц техники и более 30 плавсредств. До конца 2018 года строители планируют завершить работы по сооружению опор и установить значительную часть пролетов. После монтажа мостового полотна начнётся устройство путей.

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