Отсрочка на два года: Введение курортного сбора в Крыму перенесли на май 2021 года

В Крыму еще на два года отложили введение курортного сбора. Напомним, изначально взимать его планировали с мая 1 мая 2018 года, затем перенесли это нововведение на 1 мая 2019 года, а теперь и вовсе отложили на 1 мая 2021 года.

- Перенос срока обусловлен большим количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации бизнеса к новой структуре турпотока, которая изменится после открытия железнодорожного сообщения с материковой частью РФ, - отметил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Кроме того, крымские чиновники пришли к выводу, что вводить курортный сбор в республике пока что нерентабельно. Во-первых, города-участники эксперимента не смогут на этом виде налога ничего заработать, так как потратят на его реализацию больше, чем могли бы получить с туристов. Во-вторых, новый налог может спугнуть отдыхающих и привести к провалу «горячего» сезона в отелях и гостиницах, работающих официально. Чтобы не платить новый сбор, отпускники могут начать заселяться в частные дома отдыха, работающие в тени. А таких в Крыму около 50%. Между отельерами и туроператорами будут созданы неравные условия работы.

Отельеры считают, что новый налог может спугнуть отдыхающих.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, за год муниципалитеты от введения туристического налога должны были заработать от 30 до 50 миллионов рублей. Но когда посчитали, оказалось, что «администрирование» займет достаточно много времени и обойдется в столько же, сколько и денег будет собрано.

- Тогда какой смысл устраивать сбор ради сбора, - задался вопросом Аксенов и попросил российское правительство исключить Республику из эксперимента.

Напомним, курортный сбор в 2018 году ввели в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае. Каждый регион сам решал сколько и в каких городах, но не больше 50 рублей в сутки.

В Крыму туристский налог планировали ввести в семи курортных городах - Алуште, Саки, Судаке, Феодосии, Ялте, Черноморском районе и Евпатории (последняя тоже планировала отказаться от сбора). И с 1 мая с туристов, приезжающих с мая по октябрь в эти города, хотели взимать по 10 рублей человека в сутки. Сумма не большая, но недовольств со стороны отдыхающих по этому поводу было много.

Кстати, Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным. Сделать это хотят к 2023 году, внеся соответствующие поправки в налоговый кодекс.

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