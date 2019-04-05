Глава Крыма: Мы не будем вводить в этом году курортный сбор

Власти Крыма хотят отказаться от введения курортного сбора. Они считают участие в эксперименте экономически не рентабельно.

Напомним, курортный сбор на полуострове планировали взимать с мая 2019 года в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.

Предполагалось, что курортный сбор в Крыму составит 10 рублей с человека в сутки. Кроме того, туристов освободят от налога в осеннее-зимний период. В остальное время - с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря - ставка курортного сбора – 0%.

- В Крым в этом году не будет вводить курортный сбор. Я отправил письмо в правительство Российской Федерации письмо с просьбой исключить Крым из данного эксперимента, - заявил глава РК Сергей Аксенов. – Мы посчитали, и пришли к выводу, что перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей, проблематично. При этом администрирование займет достаточно много времени и обойдется в столько же, сколько и денег будет собрано. Тогда какой смысл устраивать сбор ради сбора.

В Крыму в этом году ждут 7 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Еще одна причина, многие курортные заведения до сих пор работают в тени. В случае введения курортного сбора не все мини-отели и частные дома отдыха будут взимать курортный сбор. Условия для туроператоров, отельеров и туристов будут созданы не равные.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным

Заменить курортный сбор гостиничным планируют с 2023 года. Министерство уже подготовило проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Если эта инициатива будет одобрена, плательщиками нового сбора признаются организации и физические лица, которые предоставляют гостиничные услуги, а также услуги «по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения» (подробнее)

КСТАТИ

Крым ждет больше 7 миллионов туристов

В 2018 году полуостров посетило рекордное число туристов.

- Подведены итоги курортного сезона 2018 года. В Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%, - сообщил глава РК.

Власти считают, что причин для этого несколько. Первое, открытие Крымского моста и нового терминала аэропорта «Симферополь», благодаря чему лучилась транспортная доступность. Второе, доступность цен, с чем могут поспорить как местные жители, так и приезжие. Третье, сервис, который, по мнению чиновников, тоже улучшился.

Кстати, новогодние праздники в Крыму отметили больше 190 тысяч отдыхающих, что на 40% превысило показатели прошлого года.

Курортный сбор предложили заменить на гостинечный.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин сомневается, что авиакомпании честно формируют цены на авиабилеты в Крым

Жители и гости полуострова жалуются, что субсидированных билетов катастрофически не хватает (подробнее)

Майские праздники в Крыму-2019: Туристов заманивают низкими ценами

Номера в отелях и гостиницах подешевели до 16% (подробнее)

Крым оказался самым популярным курортом России в 2019 году

Отдыхающие чаще всего бронируют жилье на 12 дней (подробнее)

Отпуск в Крыму-2019: Объем ранних продаж авиабилетов вырос на 37%

Крым оказался самым популярным курортом России в 2019 году (подробнее)

"Почему так дорого?": Туристы в шоке от цен за вход в южнобережный парк Крыма

Дороже всего обойдется прогулка по японскому саду в Партените (подробнее)