Путин сомневается, что авиакомпании честно формируют цены на авиабилеты в Крым

Президент России Владимир Путин предложил расширить список категорий граждан, которые имеют право на покупку льготных авиабилетов в Крым.

Жители и гости полуострова жалуются, что субсидированные билеты раскупают буквально за пару часов, остальным приходится покупать уже втридорога.

- Существует субсидирование билетов для отдельных категорий: для женщин старше 55 лет, для мужчин старше 60 лет, для молодых людей моложе 23 лет и по отдельным направлениям городов, - напомнил президент. - Здесь самый реалистичный путь, чтобы не обещать неисполнимого, расширять количество этих регионов (из которых можно со скидкой летать в Крым – авт.), и может быть расширять категории. А в целом нужно увеличивать доходы и снижать издержки за транспортные перевозки.

На дорогие билеты жалуются не только туристы. Крымчанам в Москву, Пермь и другие города страны тоже дорого летать.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Глава страны поставил под сомнение принцип формирования ценовой политики авиакомпаниями.

- Я не уверен, что цены на билеты формируется справедливо и рыночным способом. Наши ведущие авиакомпании пользуются мировой системой ценообразования, которая высчитывается компьютером. Уверенности в том, что компьютер считает справедливо нет не только у меня, но даже у специалистов. Компьютер люди настраивают так, как компании выгодно, - отметил президент. – Минтранс РФ работает над этим вопросом, будем думать, как решить проблему.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пять лет после референдума: Туристов в Крыму стало как в СССР

Крымский полуостров в 2018 году принял рекордное число туристов - 6,8 миллиона человек - не только из России, но и из 130 стран мира! И это рекорд не только последних пяти лет. Такого наплыва отдыхающих не было со времен СССР!

- Откуда только к нам не приезжали: Австралия, Новая Зеландия, Европа вся целиком, - Большинство иностранцев приезжает на лечение. Никакие станции и предостережения не срабатывают, - отметил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Причин, на самом деле, много. Открытие моста через Керченский пролив и нового аэропорта в Симферополе, строительство дорог, доступность цен, да и сервис, на который раньше повально жаловались туристы, стал меньше хромать. Например, при Украине брали деньги за проход к морю, а теперь снесли почти все заборы и шлагбаумы на пляжах. (подробнее)

Курортный сезон в Крыму начинается в мае. В этом году ждут больше 7 миллионов отдыхающих.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КСТАТИ

Началась предварительная продажа «единых» билетов в Крым

Воспользоваться ими туристы могут с 20 апреля. Перевозки с этого числа будут осуществляться через аэропорт «Симферополь». А с 30 апреля - через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара. Стоимость билетов на автобусы от 380 до 820 рублей в зависимости от направления. (подробнее)

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