Самолеты в Крым: Новые рейсы, маршруты и расписание
Аэропорт «Симферополь» с 31 марта переходит на новое расписание. В Крым начнут летать еще больше самолетов. Рейсы будут прямыми и максимально удобными по времени и дням вылета. Предварительная продажа билетов уже началась. Причем как в Крым, так и в обратном направлении.
Что предлагают авиакомпании:
«Нордавиа»
Направления: Москва, Архангельск, Сыктывкар, Мурманск, Иваново, Белгород, Нижнекамск, Чебоксары, Воронеж, Волгоград
С 1 июня в расписании появится еще больше ежедневных рейсов в Москву. Аэропорт прибытия: Домодедово.
Со 2 июня открывается направление: Архангельск-Симферополь. Вылеты: четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
С 3 июня стартуют рейсы из Сыктывкара с периодичностью два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.
С 5 июня самолеты начнут летать из Мурманска (четыре рейса в неделю), и Иваново (один раз в неделю).
С 6 июня раз в неделю по четвергам будут отправляться самолеты из Белгорода и Нижнекамска.
С 7 июня в Крым можно улетать из Чебоксар и Воронежа. Вылеты: каждую пятницу.
С 9 июня авиакомпания приступит к выполнению рейсов из Волгограда. Вылеты: раз в неделю по воскресеньям.
Предварительная продажа билетов уже началась.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
«Руслайн»
Направления: Калуга, Воронеж, Пенза, Липецк, Тамбов.
С 1 июня начнут летать самолеты из Тамбова. Вылеты: по субботам и вторникам. С этого же числа в расписании появятся рейсы из Пензы и Воронежа. По этим направлениям самолеты будут летать по субботам.
Со 2 июня по воскресеньям в Крым будут прилетать туристы из Калуги и Липецка.
«Азимут»
Направления: Ростова-на-Дону, Минеральные Воды, Элиста
С 31 марта стартуют ежедневные перелеты в Ростов-на-Дону. Вылет из донской столицы в 18.30, прибытие в Симферополь в 19.50.
Со 2 мая рейсы в Минеральные Воды будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Время вылета из Минеральных Вод в 18.30, прибытие в крымскую столицу в 19.55.
С 4 июня открывается новое направление Элиста – Симферополь, которого никогда раньше не было в расписании. Вылеты: два раза в неделю по вторникам и пятницам. Из столицы Калмыкии отправление запланировано на 18.30, прибытие в Симферополь в 19.55.
В Крыму в этом году ждут 7 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Red Wings
Направления: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Пермь, Казань, Челябинск, Уфа, Самара, Нижней Новгород, Омск.
В расписании эти направления появятся в конце мая.
В Москву и Санкт-Петербург самолеты будут летать каждый день, в Казань и Пермь – два раза в неделю, по остальным направлениям – один раз в неделю.
Nordwind
Направления: Самара, Екатеринбург, Уфа, Санкт-Петербург, Казань, Новокузнецк, Сыктывкар, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Нижнекамск, Воронеж, Ульяновск, Барнаул, Чебоксары, Томск, Киров, Белгород, Красноярск, Омск, Пермь, Нижневартовск, Тюмень, Саратов, Саранск, Москва.
Перелеты по этим направлениям стартуют в конце мая.
Два раза в неделю запланированы рейсы в Самару, Екатеринбург, Уфу и Санкт-Петербург. По остальным направлениям - раз в неделю.
Кстати, по маршруту Саранск – Симферополь рейсы ранее не выполнялись.
Большинство новых рейсов появятся в расписании с июня.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
8 марта в Крыму: Ялта в тройке самых популярных городов для отдыха с детьми
На жилье россияне готовы тратить в среднем по 2,8 тысячи рублей в сутки (подробнее)
«Единые» билеты в Крым: Цены и маршруты на 2019 год
Продажа "единых" билетов на 2019 год началась с 30 января (подробнее)
Крым оказался самым популярным курортом России в 2019 году
Отдыхающие чаще всего бронируют жилье на 12 дней (подробнее)
Отпуск в Крыму-2019: Объем ранних продаж авиабилетов вырос на 37%
Крым оказался самым популярным курортом России в 2019 году (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»