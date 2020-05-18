Многодетная мать уволилась из банка и пишет картины алкоголем

Симферопольская художница Марина Кубай пишет картины красками из алкоголя. Готовые произведения получаются легкими и абстрактными, а еще отлично пользуются спросом у покупателей.

Марине 40 лет, но картины на заказ она начала писать только четыре года назад. До этого ее работа не была связана с творчеством - женщина трудилась финансистом в крымском банке. Рисование всегда было любимым хобби, а умение как считает сама Марина, передалось ей от отца.

- Сперва я писала картины в стол, не продавала, но несколько лет назад немного осмелела и пошли заказы. В основном я писала масляные картины, специализируюсь на направлении интерьерной живописи, - рассказывает КП-Крым Марина Кубай.

Такие картины получаются благодаря добавлению изопропилового спирта. Фото: личный архив

Пару лет назад художница увидела в интернете абстрактные картины с «воздушными витиеватостями»:

- Я заинтересовалась этим направлением. Оказалось, что картины написаны чернилами с добавлением спирта. Эта техника пришла из Канады, а затем разошлась по Европе.

«ВМЕСТО КИСТИ - ФЕН»

Когда Марина начала искать нужные чернила, то оказалось, что они со временем могут выгореть на солнце.

- Я поняла, что картины моих заказчиков через год-два могут просто исчезнуть! Такой вариант мне не нравился, пришлось изобретать собственную консистенцию красок, - вспоминает Марина.

Теперь художница использует акриловые чернила и разводит их изопропиловым абсолютированным спиртом 99,7%. Технология создания рисунка несложная, он формируется потоком воздуха. Краски расплываются до нужного предела, а чтобы зафиксировать их, используется фен. Никаких кисточек при такой технологии не нужно!

В среднем на написание таких картин уходит от трех часов. Фото: личный архив

Конечно, холст не может быть льняным или хлопчатобумажным, потому что он впитывает краску. Поэтому картины пишутся на глянцевых поверхностях. После нанесения красок художница может покрыть картину лаком, вставить ее в рамку или же залить эпоксидной смолой.

- Заливать смолой модно, потому что это смотрится эффектно. Но и стоить такое покрытие будет дороже из-за цены материала, - делится художница.

Поначалу у Марины было немного клиентов, но теперь художница обеспечена заказами на месяц вперед. Денег это увлечение приносит достаточно, признается мастер. В среднем одна картина стоит около 10 тысяч рублей.

Чаще всего работы заказывают жители Москвы и Питера. Там более искушенная публика, да и работы художников в регионах стоят в несколько раз дешевле, чем в столице.

В увлечении ее поддерживает семья – муж и трое детей.

- Старший уже не живет с нами, ему 21. Младшим семь и три годика. У меня есть своя мастерская, куда я ухожу творить. Там находятся аэрозоли, спирт и вся остальная химия. Когда я работаю в мастерской, муж сидит с детьми, - рассказывает Кубай.

АЛКОГОЛЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСКУССТВА

Когда наступил период самоизоляции, художница опасалась, что клиентов станет меньше. И действительно, в апреле заказов немного поубавилось, но в мае люди снова стали заказывать картины, занялись обустройством своего жилища.

Кстати, алкоголь Марина использует только в профессиональных целях.

- Муж шутит на эту тему. Говорит: «Марин, с тобой даже не выпьешь», - улыбается художница, - Я алкоголем рисую, а вот пить его не люблю.

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