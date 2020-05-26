2020-05-26T13:42:05+03:00
Общество

Эксперт: «Россия и Украина никогда не будут воевать из-за нехватки воды в Крыму»

По мнению американских аналитиков, водный кризис может стать причиной начала войны между странами
Надежда ДАЦЮК
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Уже шесть лет Северо-Крымский канал стоит пересохшимУже шесть лет Северо-Крымский канал стоит пересохшимФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Нехватка воды в Крыму не может стать причиной развязывания войны между Россией и Украиной. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее аналитики американского центра The Jamestown Foundation сообщили, что ситуация с водой на полуострове достигла критического уровня. Это может стать потенциальной причиной для войны между Россией и Украиной за ресурс.

- Ситуация с водообеспечением в Крыму действительно неблагоприятная, но, безусловно, никаких действий со стороны России в отношении Украины не последует. Данное заявление мы можем рассматривать как спекулятивный информационный вброс и спекуляцию для нагнетания ситуации в российско-украинских отношениях и для разжигания вопроса русской угрозы для Украины, - отмечает политолог.

По мнению Ганжары, тема Крыма поднимается в преддверии электоральных циклов в Америке.

- Как мы знаем, президент США Дональд Трамп делает шаги, которые несут однозначно недружественный характер - это, в частности, выход Америки из Договора об открытом небе. Трамп, судя по всему, будет строить избирательную кампанию на антикитайских и антироссийских настроениях, как и его оппоненты, - заключил политолог.

Напомним, что Украина перекрыла заслонки Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала днепровская вода, в 2014 году. Всего в Крыму находится 23 водохранилища, восемь из них наполняла днепровская вода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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