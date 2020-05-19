Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 19 мая 2020 года: Еще 4 новых случая

В Крыму за сутки выявлено четыре новых случая коронавирусной инфекции. Из них двое медицинских работников.

- Всего 4 заболевших из 1043 проб на коронавирус, - сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Из них 3 активных и 1 при обращении за медицинской помощью.

В Симферопольском инфекционном госпитале, развернутом на базе горбольницы №7, получил заражение медицинский работник. Он госпитализирован в ту же больницу.

В Раздольном заболел водитель «скорой», который был под наблюдением после того, как вирус выявили у фельдшера медицинской бригады.

В Ялте за медицинской помощью обратился вернувшийся из Краснодара крымчанин. У него диагностирована двусторонняя пневмония на фоне коронавируса.

В Ленинском районе инфекция выявлена у женщины, которая 8 мая приехала с Украины для участия в похоронах близкого родственника. По этой причине ее отпустили из обсерватора проходить карантин на дому. На 10-й день пребывания анализ показал инфицирование.

Всего по состоянию на 19 мая в Крыму зарегистрированы 298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 111 человек, 9 скончались.

Под наблюдением находятся 1963 человека, из них 1013 на домашней изоляции и 258 госпитализированы в стационар с признаками заболевания. На изоляции в обсерваторах находятся 692 человека.

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