2020-05-20T18:49:56+03:00
Политика

Эксперт объяснил, почему Путин никогда не будет обсуждать с Зеленским возвращение Крыма

Украинский президент потерпел неудачу во время общения с главой России
Надежда ДАЦЮК
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По мнению политолога, Зеленскому не стоит надеяться на удачные диалоги с президентом РФ. Фото: официальная страница Владимира ЗеленскогоПо мнению политолога, Зеленскому не стоит надеяться на удачные диалоги с президентом РФ. Фото: официальная страница Владимира Зеленского
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали смириться с мыслью, что Владимир Путин и его преемник не будут обсуждать тему Крыма. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее Зеленский сообщил, что во время встречи в Нормандии разговаривал о Крыме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а вот Путин не захотел обговаривать этот вопрос.

- Та позиция относительно Крыма, которая складывается среди официальных лиц на международной арене, навязана европейским странам Соединенными Штатами Америки. Ожидать другой реакции от Путина, кроме как полного игнорирования обсуждения таких вопросов, не стоило. И давно пора понять, что вопрос Крыма Путин обсуждать не будет. Потому что в этом отношении президент четко обозначал свою позицию, - отмечает Ганжара.

Политолог подчеркивает, что сейчас украинский президент подводит итоги своего первого года работы на этой должности.

- На мой взгляд этот период можно назвать временем несбывшихся обещаний и надежд украинских граждан, которые хотели стабилизации социально-экономической ситуации в стране, мира на Украине. Вряд ли они связывали с Зеленским такую инициативу, как возвращение Крыма. Большинство украинцев все прекрасно понимают, - заключает политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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