2020-05-21T14:10:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 мая 2020: Некоторых приезжих будут отправлять в обсерваторы за деньги

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 21 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму регистрируют зараженных коронавирусом каждый деньВ Крыму регистрируют зараженных коронавирусом каждый деньФото: Алена МАРТЫНОВА
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости на 21 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.

ОБСЕРВАТОРЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ

В Крыму каждые сутки отправляют в обсерваторы десяток-другой граждан. Например, за прошлые сутки В основном, бесплатно. Но трудовых мигрантов, которые приезжают в Крым работать вахтовым методом, власти хотят помещать в обсерваторы за деньги.

Раскошелиться придется руководителям предприятий: нужно будет оплатить 14 дней пребывания своих сотрудников в изоляции, доставить их туда централизованно на автобусе с соблюдением всех мер предосторожности. Такое решение принял глава РК.

Напомним, с 1 мая в Крыму всех приезжих отправляют в обсерватор - за государственный счет, оплачивают свое пребывание там только те, кого госпитализировали принудительно по решению суда (в случае отказа добровольно лечь в изоляцию).

ЕЩЕ 15 ЗАРАЖЕННЫХ

В Крыму зарегистрировали еще 15 случаев заражения коронавирусом, 10 из пациентов - жители города Саки. Пятеро - врачи из Сакской районной больницы, еще пятеро - их дети, которые подцепили инфекцию от родителей.

Всего в Крыму подтвердили коронавирус у 314 человек за все время с начала пандемии.

ЧЕТВЕРО В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

Всего в стационарах сейчас находится 181 пациент с коронавирусом, четыре человека - в тяжелом состоянии, они в реанимации.

Еще 143 пациента - в состоянии средней степени тяжести. 126 человек уже выздоровели, переболев новой инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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