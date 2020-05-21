Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 21 мая 2020 года: Еще 15 новых случаев

В Крыму количество зараженных коронавирусом по состоянию на 21 мая 2020 увеличилось еще на 15 человек.

- 10 человек выявлено в городе Саки, там ряд известных очагов, - рассказал глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - Три случая в Евпатории, два в Симферополе.

Как уточнил замруководителя крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, из 15 заболевших 10 - из старого очага в Сакском районе. Пятеро - врачи, еще пятеро - их дети.

- Лица находились в обсервации. На 10-й день были проведены обследования, результат положительный, - доложил на заседании оперативного штаба Крутиков.

Всего по очагу в Сакской районной больнице Роспотребнадзор выявил 34 зараженных, все они - медицинские работники.

Кроме того, три случая заражения коронавирусом подтвердили в Евпатории, один из пациентов - подопечный дома престарелых, еще двое - из числа медперсонала детского инфекционного отделения Евпаторийской горбольницы.

Двое зараженных из Симферополя, которые также пополнили статистику 21 мая, выявили по итогам тестирования здоровых лиц.

Из 15 зараженных клинические проявления ОРВИ (температура) были только у одного человека. Всех носителей инфекции госпитализировали в 7-ю горбольницу Симферополя.

Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 314 случаев заражения коронавирусом.

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