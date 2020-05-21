2020-05-21T14:10:38+03:00
Общество

Сотрудникам крымских обсерваторов вдвое повысят зарплату

Люди должны получить компенсацию за повышенную нагрузку
Надежда ДАЦЮК
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Сотрудники ялтинского и евпаторийского обсерватора одними из первых получат доплаты. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыСотрудники ялтинского и евпаторийского обсерватора одними из первых получат доплаты. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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В Крыму приняли решение установить доплаты медикам и техническому персоналу, которые трудятся в обсерваторах.

- Мы обсуждали, насколько велики риски заражения в обсерваторах. Проанализировали поступающие обращения и приняли решение, что по обсерваторам необходима доплата сотрудникам. Они две недели находятся вне дома, в замкнутом помещении. Дифференциация труда будет, принято решение о доплатах, потому что нагрузка там выше, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь, вице-премьер - министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская уточнила, что до конца текущего дня будут внесены необходимые изменения в республиканский порядок выплат (постановление №213). Первыми доплаты получат сотрудники евпаторийского обсерватора на базе санатория «Здравница» и ялтинского на бане пансионата имени Чехова. Именно эти обсерваторы стали первыми принимать посетителей.

- Сотрудники получат доплату за апрель. Она будет производиться в двойном объеме заработной платы, - сообщила Елена Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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