Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 22 мая 2020 года: Плюс 10 человек

В Крыму количество зараженных коронавирусом за последние сутки 22 мая 2020 года выросло на 10 человек.

Большинство заболевших – шесть человек – являются сотрудниками Сакской районной больницы.

- Два случая связаны с предыдущим очагом, а остальные четыре человека не относились к числу контактных по ранее подтвержденным случаям. И, к сожалению, это лица, работающие в больнице, которые имеют широкий круг общения, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. – Вот была ситуация по Красногвардейскому району, когда заболел лифтер [в больнице], аналогичная ситуация и здесь: лифтер, повар и два медицинских работника.

По словам Пеньковской, применяемые для профилактики коронавируса в Сакской райбольнице меры планируется изменить, так как они, очевидно, почти не работают: число зараженных коронавирусом из этого очага растет и растет.

Кроме того, зарегистрировали два случая заболевания коронавирусной инфекцией в Ялте. Один из них уже находился в обсерваторе, так как контактировал с ранее выявленным зараженным. Тест, проведенный на 10-й день карантина, подтвердил коронавирус, и человека перевели в инфекционную больницу.

Еще один ялтинец обратился к врачам с симптомами ОРВИ. Мужчина старше 65 лет и, по предварительным данным, не выезжал за пределы Крыма. Круг контактных лиц уточняют специалисты.

Также подтвердили коронавирус у ребенка из Симферополя, очаг уже известен, ребенок находился в обсерваторе.

Также из обсерватора перевели в инфекционный стационар жительницу Санкт-Петербурга, которая прибыла ранее на полуостров. Ее, согласно введенным правилам, изолировали для медицинского наблюдения, и тест на 10-й день оказался положительным на новую коронавирусную инфекцию.

Всего в республике с начала пандемии заразились 324 человека, из них 130 уже выписаны из больниц, остальные продолжают лечение.

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