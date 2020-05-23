2020-05-23T10:34:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 23 мая 2020 года в Крыму: 5 пациентов - в тяжелом состоянии

Озвучиваем статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на 23 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму озвучили статистику заражения коронавирусом по состоянию на 23 мая 2020 годаВ Крыму озвучили статистику заражения коронавирусом по состоянию на 23 мая 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти озвучили статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на 23 мая 2020 года.

За последние сутки зарегистрировали 2 новых случая.

Всего с начала пандемии подтвердили коронавирус у 326 человек, из них 152 человека уже выздоровели, все остальные находятся в стационарах инфекционных больниц.

Пять пациентов - в тяжелом состоянии, четверо из них - в горбольнице Симферополя, один - в Евпатории.

Всего в стационарах под медицинским наблюдением 279 человек, в обсерваторах изолированы 658 человек, на дому изолированы 1060 человек.

В целом под медицинским наблюдением по состоянию на утро 23 мая находятся 1997 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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