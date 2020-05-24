2020-05-26T11:58:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Гоните денежки: Во сколько обойдется приезжающим в Крым пребывание в обсерваторе

Крымские власти обязали туристов и командированных в республику граждан платить за услуги обсервации
Степан ОСТИНОВ
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Двухнедельный "отдых" в обсерваторе будет стоить около 24 тысяч рублей.Двухнедельный "отдых" в обсерваторе будет стоить около 24 тысяч рублей.
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Крымские власти решили рублем наказывать туристов и командированных сотрудников частных компаний, которые будут приезжать на полуостров в период пандемии коронавируса.

В частности, теперь сами прибывающие в Крым без уважительной причины граждане будут оплачивать двухнедельное пребывание в обсерваторе.

- Жители других субъектов Российской Федерации, которые по личным делам, не касающимся органов государственной власти, приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счет. Если жители не смогут заплатить сразу, после выписки из обсерватора будут готовиться иски в суд, чтобы взыскать с гражданина полную сумму. Надо это прекращать. Мы с удовольствием ждем граждан России, но только в курортный сезон, - подчеркнул глава региона Сергей Аксенов.

Строители-вахтовики и работники частных компаний, которых отправили в Крым в командировку, тоже на две недели отправятся в обсерватор. Счет за пребывание потом выставят работодателям.

Беспрепятственно приезжать в Крым смогут только лица, которых командировали сюда органы власти Российской Федерации.

Сколько же придется выложить россиянам за «нежелательный» визит в Республику Крым во время пандемии?

- Каждый обсерватор будет сам устанавливать сумму за сутки пребывания с 1 человека. Цена будет зависеть от места, где располагается обсерватор, от объема медицинских услуг, от заработных плат работников и так далее. В целом же сейчас Республика Крым в среднем тратит около 1700 рублей в сутки на содержание человека в обсерваторе. Примерно такая же сумма - плюс-минус - и будет фигурировать в прайсах обсерваторов, - рассказала КП-Крым вице-премьер Республики Елена Романовская.

Путем нехитрых исчислении можно предположить, что за две недели пребывания в обсерваторе горе-турист заплатит около 24 тысяч рублей.

Более конкретная информация о стоимости платных обсерваторов будет изложена в указе главы республики вечером 24 мая.

Отметим, что 24 мая в обсерваторах Крыма находилось 618 человек, 289 пребывали в стационарах, и еще 1099 человек - на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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