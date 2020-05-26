Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 мая 2020: Число умерших выросло

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

11 СМЕРТЕЙ

В Крыму умерли уже 11 пациентов с коронавирусом. Такие данные озвучивает Министерство здравоохранения РК.

Сообщается, что у большинства инфицированных, помимо вирусной инфекции, были и другие хронические заболевания, которые осложнили течение болезни.

В тяжелом состоянии в реанимации остаются четыре человека, 136 человек - в состоянии средней степени тяжести (пневмония).

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 346 случаев заражения коронавирусом, 153 человека выздоровели.

НОВЫЙ УКАЗ: ВСЕХ - В ПЛАТНЫЙ ОБСЕРВАТОР

Глава Республики Крым издал новый указ и ужесточил меры профилактики коронавируса, касающиеся приезжих. Теперь людям, у которых нет своего жилья на полуострове, придется не просто провести 14 дней в обсерваторе, но еще и оплатить их.

Туристам придется платить из своего кармана, за командировочных рассчитается работодатель. Исключение касается только госслужащих, а также водителей-дальнобойщиков, экипажей судов и самолетов.

Стоимость обсервации составит примерно 1700 рублей в сутки, прайс каждое учреждение выставит самостоятельно, исходя из своих затрат. Анализы на коронавирус тоже будут платными.

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