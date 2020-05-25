Все приезжающие в Крым будут платить за обязательную изоляцию в обсерваторе

В Крыму для приезжих пребывание в обсерваторе стало не только обязательным, но и платным. Указом главы региона с 24 мая двухнедельная изоляция в условиях обсерватора оплачивается либо самим гражданином, либо его работодателем, если поездка в Крым связана с производственной необходимостью. Исключения составляют работники органов госвласти, экипажи воздушного и морского транспорта, водители-дальнобойщики.

- Никаких частных командировочных котироваться, чтобы попасть на территорию Республики Крыма, не будет, - заверил глава региона Сергей Аксенов. - Только командированные органами государственной власти Российской Федерации.

Для вахтовиков указом прописана следующая процедура: за 7 дней до даты прибытия работодатель подает заявку на имя главы Крыма, дожидается решения оперативного штаба, привозит работников и после 14-дневного карантина по результатам анализов получает допуск к работе. Исследования на covid-19 тоже придется оплатить.

Подобные меры введены также в Севастополе, Новосибирской области, на Сахалине, в Нижегородской области.

По словам вице-премьера правительства Крыма Елены Романовской, в платные обсерваторы в других регионах попадают все наши сограждане, прибывающие из-за границы.

- Каждый обсерватор будет сам устанавливать сумму за сутки пребывания с человека. Цена будет зависеть от места, где располагается обсерватор, от объема медицинских услуг, от заработных плат работников и так далее. В целом же сейчас Республика Крым в среднем тратит около 1700 рублей в сутки на содержание человека в обсерваторе. Примерно такая же сумма - плюс-минус - и будет фигурировать в прайсах обсерваторов, - рассказала КП-Крым Романовская.

Принятый указ главы Крыма дает основания работникам МВД и Росгвардии для принудительного помещения в обсерватор прибывших по железной дороге, авиатранспортом или через Крымский мост граждан, не имеющих крымской регистрации или документов о наличии недвижимости на полуострове. Как и прежде, такие граждане получают на руки предписание главного санитарного врача Крыма с требованием явится в обсерватор по указанному адресу для 14-дневной изоляции.

В пунктах пропуска через российско-украинскую границу прибывающий с той стороны перешейка централизованно собирают в автобус и под присмотром полицейского отвозят в евпаторийский санаторий «Здравница», где развернут обсерватор для лиц с подозрением на covid-19. Игнорировать предписание - навлечь на себя административный штраф и принудительное помещение в обсерватор.

С правовой точки зрения перевод обсерваторов на платную основу возможен только в том случае, когда у гражданина есть выбор - находиться в бюджетных условиях или приобретать более комфортные, но уже за свой собственный счет. Когда же такой альтернативы нет, то речь идет о навязывании платных услуг.

- Само помещение в обсерватор законно, оно опирается на существующие приказы и требования. Но оплачивать - нет, это не законно. И если люди обратятся в суд, то можно требовать компенсации, как материального так и морального вреда. Это принуждение к оплате услуг, - пояснил КП-Крым один из известных юристов, пожелавший остаться не названным.

Отказаться от изоляции нельзя, и, в случае требования платы, необходимо писать заявление на имя руководителя обсерватора, а также звонить на «горячую линию» в администрацию президента и Роспотребнадзор. Лучше всего, отправляясь в Крым, заручиться поддержкой адвоката.

По последним данным в Крыму 346 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 153 человека, умерли 11. Под наблюдением находятся 2122 человека, из них на домашней изоляции находятся 1173, госпитализированы в стационар с признаками заболевания 309, на изоляции в обсерваторах находятся 640.

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