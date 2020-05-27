В Крыму на высоте 1100 метров найдена неизвестная пещера глубиной с 35-этажный дом

На Ай-Петринском плато нашли неизвестную ранее пещеру. Подземелье уходит в глубь на 105 метров.

- Представьте себе колодец глубиной с 35-этажный дом - это и есть новая пещера, - рассказал КП-Крым член Русского географического общества Анатолий Пряшников.

Севастопольский клуб спелеологов обнаружил местоположение подземелья по признакам, известным только им. Была задействована и интуиция.

Входа, как такового не было. Спелеологи, вооружившись кирками и лопатами, разобрали 2,5 метровый слой земли и камня, чтобы пробиться во входную часть пещеры.

Когда бросили камень, то послышался долгожданный звук, показавший, что это настоящая глубокая пещера, а не просто узкая расщелина.

Ненадежные камни спелеологи крепят монтажной пеной. Фото: кадр видео Анатолия Пряшникова

Побывали спелеологи и внутри, хотя такие путешествия весьма опасны - за надежность крепления глыб никто не отвечает. Вот и пришлось «приклеивать» отдельные камешки монтажной пеной.

- На деле пещера глубже, чем 105 метров, просто дальше нельзя попасть – слишком узкий проход, - говорит Пряшников и отмечает, что пещера находится на высоте 1100 метров над уровнем моря и имеет сложную форму.

В пещеру-колодец могут спуститься те, кто имеет специальные навыки. Фото: кадр видео Анатолия Пряшникова

Туристам вход в подземелье заказан - желающих спуститься на сотню метров нужно искать только среди любителей спелеологии. А вот для палеонтологов здесь есть материал для работы - на стенах пещеры очень много окаменевших обитателей моря, которым много миллионов лет.

В скором времени открытие спелеологов будет занесено в кадастр пещер Крыма. У пещеры уже есть и имя - «Тридцатка».

Севастопольцы очень трепетно относятся ко всему, что связано с Великой Отечественной войной, поэтому и решили назвать ее в честь героев 30-й бронебашенной батареи.

- Все открытия 2020 года мы хотим посвятить конкретным, порой несправедливо забытым героям обороны Севастополя, - отметил Анатолий Пряшников.

СПРАВКА «КП»

В обороне Севастополя (с 30 октября 1941 до 4 июля 1942 года) огромную роль сыграли 30-я и 35-я бронебашенные береговые батареи. Батареи, как основа артиллерийской мощи защитников главной базы Черноморского флота, отбивала наступление врага на город: противник нес серьезные потери и был вынужден направлять на подавление боевых точек огромные силы.

«Тридцатка» сражалась вплоть до 26 июня 1942 года, немцы смогли ее захватить только заблокировав.

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