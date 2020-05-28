«Крымэнерго» предъявит счет на миллиард организатору блэкаута

В Крыму начали рассматривать уголовное дело в отношении бизнесмена Ленура Ислямова, который бежал на Украину после Крымской весны и переквалифицировался в предводителя экстремистов.

МИЛЛИАРДЫ УБЫТКОВ

Сначала он организовал так называемую продуктовую и транспортную блокады полуострова: под руководством Ислямова и лидеров Меджлиса крымскотатарского народа* группа фанатиков разбила полевой лагерь в Херсонской области Украины близ крымских границ и не разрешала провозить грузы на полуостров.

Затем экстремисты решили пойти дальше и перешли к блокаде энергетической: В ноябре 2015 года они взорвали 4 опоры ЛЭП, расположенные на территории Херсонской области, по которым в Крым поступала электроэнергия с территории Украины. Россия, к слову, эти поставки добросовестно оплачивала «Укрэнерго». Вот только украинские энергетики ничего не смогли сделать с бандой экстремистов, возглавляемой Ислямовым: ремонтной бригаде не позволили подойти к поврежденным опорам.

В итоге 2,5 миллиона крымчан в течение нескольких месяцев – до полного ввода в строй энергомоста «Крым – Кубань» - существовали без полноценного энергоснабжения. В прессе этот период окрестили блэкаутом.

Улицы в Крыму освещали вот такими лампами от МЧСФото: Анастасия ЖУКОВА

Дело в отношении Ленура Ислямова готовили обстоятельно, в течение пяти лет. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: помимо диверсии (блэкаут), ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также организацию незаконного вооруженного формирования (бизнесмен создал на границе с Крымом так называемый батальон имени Номана Челебиджихана*).

Как сообщили в пресс-службе Верховного Суда РК, потерпевшими по данному уголовному делу были признаны 9 юридических лиц, в том числе – ГУП РК «Крымэнерго». На госпредприятии уже оценили ущерб, нанесенный диверсантами во время блэкаута. Сумма получилась солидная – более 1 миллиарда рублей!

Эти проржавевшие ЛЭП в Армянске когда-то передавали свет в Крым из УкраиныФото: Анастасия ЖУКОВА

И это только убытки одного предприятия, а пострадавших юрлиц еще 8, не говоря уже о всех жителях Крыма, которые так или иначе терпели неудобства из-за блэкаута. Например, 10 тысяч жителей города Щелкино на востоке полуострова долгое время не могли даже приготовить себе еду, потому что населенный пункт не газифицирован. Из-за блэкаута щелкинцы остались и без отопления, и без горячей воды в душе. В течение месяца там дежурили сотрудники МЧС, которые разбили полевую кухню для всех желающих.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…

Ленур Ислямов не скрывал своего участия в организации блэкаута. Он позировал вместе с другими «активистами блокады Крыма» на фоне взорванных опор ЛЭП.

2015 год. В центре - Ленур Ислямов и Амина Окуева. В качестве декораций - взорванные опоры ЛЭП

К слову, среди этих активистов была небезызвестная Амина Окуева (убита в 2017 году) – участник Евромайдана, воевала на Донбассе на стороне Киева, в частности - в городе Дебальцево. И это была не первая ее поездка на фронт: девушка участвовала во Второй чеченской войне на стороне сепаратистов под руководством Джохара Дудаева. Первый муж Окуевой погиб во время Второй Чеченской, второй – отбывает пожизненное за убийство российских военнослужащих в Ингушении, а третий – обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

Ленур Ислямов позирует вместе с турецкими неофашистами из организации «Серые волки»*

Фотографировался Ислямов и с турецкими ультраправыми националистами из организации «Серые волки», они тоже приехали к нему «в гости» на границу с Крымом после подрыва опор ЛЭП. Эти «друзья» ничем не лучше Окуевой: проповедуют неофашизм, покушались на папу Римского Иоанна Павла II.

ПО ДЕЛАМ ЕГО

Ленур Ислямов, сидя в Киеве, уже вовсю комментирует журналистам судебный процесс в Крыму. Он уже назвал его «судилищем над крымскими татарами» и заявил, что не планирует присутствовать на процессе, но, вероятно, отправит адвоката в качестве своего представителя.

Нежелание лично участвовать в судебных заседаниях вполне логично: Ислямов уже несколько лет находится в розыске на территории РФ. Стоит ему пересечь границу - и вместо комфортабельного отеля ему придется занимать койку в СИЗО.

Ислямова обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ

Кстати, еще в феврале 2019 года Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное дело в отношении Ислямова за государственную измену – ведь бизнесмен 4 апреля по 28 мая 2014 года занимал пост вице-премьера в новом российском правительстве Крыма.

Вот только эта история решительно заглохла в украинских медиа. Никакое дело, судя по всему, СБУ открывать не торопится.

Вместо этого власти незалежной в начале 2020 года попытались отрезать Ислямова от госбюджетных денег, отказав в финансировании телеканалу «ATR», который принадлежит беглому бизнесмену-экстремисту.

Напомним, в течение двух лет Ленур Ислямов получил из бюджета Украины 124,3 миллиона гривен (325,4 миллиона рублей), выделенные в рамках программы «Расселение и обустройство депортированных крымских татар…». Эти деньги могли бы пойти на реальные нужны репатриантов: сети водоснабжения, культурные мероприятия, школы и детские сады. Однако их «съел» частный телеканал, потратив миллионы на спутниковую связь, оборудование и аренду эфирной студии.

После бурных общественных обсуждений и разгромного отчета Счетной палаты Украины в мае 2020-го украинский Кабинет министров снова включил «ATR» в перечень получателей бюджетных денег. Видимо, в незалежной считают, что частный телеканал, рьяно ведущий информационную войну против российского Крыма, важнее для граждан, чем водопроводы и школы.

* - запрещенные в РФ экстремистские организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесславные экстремисты: Как беглый бизнесмен хотел «идти на Крым», но не смог

Украина терпела вольницу нацбата имени Номана Челебиджихана* на юге несколько лет, а теперь избавляется за ненадобностью. Корреспондент «Комсомолки» рассказывает, откуда на границе соседнего государства взялась вооруженная банда (подробнее)

Хотели воды, а получили телевизор: Как Украина тратила миллионы на «ATR» вместо того, чтобы строить школы и прокладывать трубы

Депортированные, проживающие в незалежной, ждали благоустройства поселков, но большая часть бюджетных денег уходила на частный телеканал Ленура Ислямова - беглого бизнесмена, которого в РФ обвиняют в диверсии (подробнее)

Как Поклонская обиделась на Собчак, а Ислямов устраивал блэкаут: 3 громких розыгрыша Лексуса и Вована о Крыме

Известные пранкеры поделились воспоминаниями (подробнее)

Ислямов: Мы планируем блокаду Керченской переправы

Представители Меджлиса озвучили все стадии "возвращения" Крыма в состав Украины (подробнее)