Фоторепортаж: в Симферополе после карантина открываются первые кафе
В Крыму 1 июня начали работать летние площадки кафе и ресторанов. Те заведения, которые еще не открылись, активно готовятся к обслуживанию гостей на свежем воздухе.
Напомним, что о запуске работы заведений общепита в ограниченном формате заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.
Рестораны могут работать, если расставят на улицах столы с определенной дистанцией и будут проводить регулярную обработку всех контактных поверхностей антисептиками.
Как открываются кафе и рестораны Симферополя, смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».
Рестораны открылись после двухмесячного перерываФото: Виталий ПАРУБОВ
Когда откроются внутренние площадки заведений, пока неизвестноФото: Виталий ПАРУБОВ
Некоторые кафе еще только активно готовятся к открытиюФото: Виталий ПАРУБОВ
Кафе разрешили работать с 1 июня на летних площадкахФото: Виталий ПАРУБОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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