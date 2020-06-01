2020-06-01T15:12:55+03:00
Общество

Фоторепортаж: в Симферополе после карантина открываются первые кафе

Пока разрешена работа только летних площадок и веранд
Надежда ДАЦЮК
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Кафе только начали работать, но в них уже много посетителейКафе только начали работать, но в них уже много посетителейФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Крыму 1 июня начали работать летние площадки кафе и ресторанов. Те заведения, которые еще не открылись, активно готовятся к обслуживанию гостей на свежем воздухе.

Напомним, что о запуске работы заведений общепита в ограниченном формате заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.

Рестораны могут работать, если расставят на улицах столы с определенной дистанцией и будут проводить регулярную обработку всех контактных поверхностей антисептиками.

Как открываются кафе и рестораны Симферополя, смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».

Рестораны открылись после двухмесячного перерыва Фото: Виталий ПАРУБОВ

Рестораны открылись после двухмесячного перерываФото: Виталий ПАРУБОВ

Когда откроются внутренние площадки заведений, пока неизвестно Фото: Виталий ПАРУБОВ

Когда откроются внутренние площадки заведений, пока неизвестноФото: Виталий ПАРУБОВ

Некоторые кафе еще только активно готовятся к открытию Фото: Виталий ПАРУБОВ

Некоторые кафе еще только активно готовятся к открытиюФото: Виталий ПАРУБОВ

Кафе разрешили работать с 1 июня на летних площадках Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кафе разрешили работать с 1 июня на летних площадкахФото: Виталий ПАРУБОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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