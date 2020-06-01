Пропавшую около Северо-Крымского канала шестилетнюю девочку нашли мертвой

Тело пропавшей в Ленинском районе Крыма шестилетней девочки нашли водолазы крымского МЧС. Труп достали со дна Северо-Крымского канала, неподалеку от того места, где ребенка видели в последний раз.

Как сообщала КП-Крым ранее, 31 мая отец девочки вместе со своим другом пошли на рыбалку к Северо-Крымскому каналу. Девочку двое мужчин взяли с собой. Во время рыбалки взрослые изрядно выпили и потеряли ребенка из виду. О пропаже малышки в полицию заявила ее бабушка.

К поискам немедленно подключились сотрудники МЧС, волонтеры и полиция. Глава Следственного комитета России Алексей Бастрыкин выслал в Крым группу специалистов для помощи в поисках.

Труп нашли на дне канала. Фото: МЧС по РК.

Пока больше ста человек разыскивали ребенка, крымские следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье «убийство». Более того, прокуратура начала проверку семьи пропавшей девочки в части исполнения обязанностей по воспитанию. Глава надзорного ведомства Олег Камшилов присутствовал на месте происшествия лично.

Что именно стало причиной смерти ребенка - выяснит следствие. Труп шестилетней девочки нашли в воде. Сегодня его изучают специалисты, чтобы сделать выводы о случившемся. Криминалисты также внимательно осматривают само место происшествия.

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