День России в Симферополе 2020: программа мероприятий, площадки, праздничный салют

Как пройдет День России в Симферополе 2020, пока не ясно: ограничения, введенные из-за угрозы коронавируса, пока не сняты, так что пока все анонсируемые мероприятия - в онлайне.

Акция «Окна России»

Эта акция приурочена ко Дню России и пройдет по всей стране с 8 по 12 июня 2020 года.

Чтобы поучаствовать, нужно украсить свои окна картинками, надписями и рисунками, посвященными России в целом или своему городу, поселку или деревне в частности. Можно использовать краски, наклейки, трафареты. Главное - чтобы результат работы было видно с улицы.

Затем организаторы предлагают нарисовать на окне контуры сердца и, не закрашивая рисунок, сфотографировать вид из окна через сердце. Снимки публикуйте в социальных сетях с рассказами о своей родине (городе, дворе) и хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия.

Триколоры на День России обычно вездеФото: Анастасия ЖУКОВА

Флешмоб #РусскиеРифмы

Акция тоже посвящена празднованию Дня России 12 июня. Чтобы стать участником, нужно прочитать стихотворение или отрывок из знаменитого произведения классиков русской литературы, записать его на видео и опубликовать в Instagram или «ВКонтакте» с хештегом #РусскиеРифмы.

Не забудьте также передать эстафету друзьям и отметить их в публикации.

Подробности на сайте Росмолодежи - https://fadm.gov.ru/news/54969

Праздничный салют ко Дню России 2020

Единственное, что пока точно состоится не в виртуальной, а в обычной реальности - это фейерверк. Его власти точно намерены организовать вечером 12 июня. Где лучше всего посмотреть - читайте в материале КП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Салют на День России 2020 в Симферополе: во сколько начнется, где посмотреть, лучшие площадки

Рассказываем, где лучше всего посмотреть салют на День России 2020 в Симферополе (подробнее)