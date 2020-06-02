Салют на День России 2020 в Симферополе: во сколько начнется, где посмотреть, лучшие площадки

День России в 2020 году по всей стране сопряжен с ограничениями из-за угрозы коронавируса. Тем не менее, праздник не отменяется, и салют - тоже обязательно будет! Власти Крыма уже анонсировали фейерверк в Симферополе 12 июня.

Где посмотреть салют

Каждый год в День России крымчанам дарят грандиозное пиротехническое шоу сразу после праздничного концерта и исполнения гимна РФ. Однако из-за коронавируса концерт пока под вопросом, так как проведение массовых мероприятий запрещено до особого распоряжения властей. А вот разноцветные огни обязательно вспыхнут на небе вечером 12 июня!

Лучше всего наблюдать за салютом в центре города либо с площади Ленина, либо из парка имени Тренева.

Также отличное зрелище открывается со смотровых площадок - близ Неаполя Скифского, а также в микрорайоне Маршала Жукова.

Площадки

Традиционно салют на день России в Симферополе запускают возле Совета министров РК, на площади Ленина. О других площадках пока не известно.

Во сколько начнется

Салют на День России в Симферополе, по предварительным данным, начнется примерно в 22.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День России в Симферополе 2020: программа мероприятий, площадки, праздничный салют

Рассказываем, как пройдет День России в Симферополе 2020 (подробнее)