2020-06-02T17:20:55+03:00
Общество

Салют на День России 2020 в Симферополе: во сколько начнется, где посмотреть, лучшие площадки

Рассказываем, где лучше всего посмотреть салют на День России 2020 в Симферополе
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Салют на День России 2020 в Симферополе состоитсяСалют на День России 2020 в Симферополе состоитсяФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

День России в 2020 году по всей стране сопряжен с ограничениями из-за угрозы коронавируса. Тем не менее, праздник не отменяется, и салют - тоже обязательно будет! Власти Крыма уже анонсировали фейерверк в Симферополе 12 июня.

Где посмотреть салют

Каждый год в День России крымчанам дарят грандиозное пиротехническое шоу сразу после праздничного концерта и исполнения гимна РФ. Однако из-за коронавируса концерт пока под вопросом, так как проведение массовых мероприятий запрещено до особого распоряжения властей. А вот разноцветные огни обязательно вспыхнут на небе вечером 12 июня!

Лучше всего наблюдать за салютом в центре города либо с площади Ленина, либо из парка имени Тренева.

Также отличное зрелище открывается со смотровых площадок - близ Неаполя Скифского, а также в микрорайоне Маршала Жукова.

Площадки

Традиционно салют на день России в Симферополе запускают возле Совета министров РК, на площади Ленина. О других площадках пока не известно.

Во сколько начнется

Салют на День России в Симферополе, по предварительным данным, начнется примерно в 22.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День России в Симферополе 2020: программа мероприятий, площадки, праздничный салют

Рассказываем, как пройдет День России в Симферополе 2020 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 3 июня частично отключат электричество
В Крыму начали выпускать первый журнал на украинском языке
Дорогу на плато Ай-Петри укрепили, но она все еще опасна
В Ялте открылись 35 летних кафе и ресторанов с верандами
В Крыму началась подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию
На трассе «Таврида» в районе Бахчисарая поменяли схему движения
В МФЦ Крыма можно приобрести sim-карту Win mobile и пройти процедуру портации
В КФУ с 1 июня открылся Ботанический сад
За время карантина ботанический сад в Симферополе обжили «индюки»
Ко Дню рождения Симферополя по городу установили новые арт-объекты
В День России над Симферополем запустят праздничный фейерверк
Автокатастрофа в Бахчисарайском районе унесла жизнь двух человек
Крымские водохранилища на начало лета обмелели больше, чем в два раза
Президентские 10 тысяч рублей получат 189 тысяч детей Крыма
Стало известно, когда откроется парк «Тайган»
За сутки выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 18 человек
За сутки в обсерваторы направлено 55 приезжих
В Крыму за сутки 5 новых случаев коронавирусной инфекции
В Крыму ожидается рост цен на бензин и газ
Следователи задержали отца погибшей 6-летней девочки
В Крыму косули гуляют без опаски и позволяют себя фотографировать
Погода в Крыму на 2 июня: дождь и тепло до +21
В Симферополе и Севастополе 2 июня частично отключат электричество