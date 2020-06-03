«Форменное безобразие»: Европейский суд по правам человека без объяснений отказался удовлетворить жалобу от крымского предприятия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить жалобу «Крымского производственного рыбокомбината» (Красноперекопск) о том, что Украина отказывается рассматривать его иск по надуманным причинам и нарушает право на доступ к правосудию. Об этом КП-Крым сообщил представитель предприятия в суде, адвокат Александр Молохов, который также возглавляет рабочую группу по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России.

Рыбокомбинат хотел добиться от Украины возмещения убытков от перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году. На момент Крымской весны у предприятия было в собственности 78 водоемов различного объема и площади, общая площадь водного зеркала составляла 3357 гектаров.

Питались эти водоемы благодаря днепровской воде, и когда Украина прекратила подавать ее на полуостров, вошедший в состав России, рыбокомбинат не смог продолжить свою деятельность, потеряв 53,1 миллиона рублей.

- Это предприятие выращивало рыбу, знаменитых «брежневских карасей». Леонид Ильич, отдыхая в Крыму, требовал себе на стол рыбу именно от этого комбината, - отметил Александр Молохов. – Естественно, после перекрытия Северо-Крымского канала вся рыба там умерла.

В ноябре 2017 года рыбокомбинат обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском о взыскании убытков к Государственному агентству водных ресурсов Украины и Управлению Северо-Крымского канала, а также при участии Кабмина Украины.

Северо-Крымский канал прекратил подавать днепровскую воду на полуостров с 2014 годаФото: Анастасия ЖУКОВА

- Сумма ущерба большая. На Украине размер госпошлины за подачу таких исков намного больше, чем в России. А предприятие полностью разорено, оно банкрот тотальный, и не могло даже заплатить пошлину, на момент подачи иска таких средств на счету не было. Мы просили рассрочку, предоставили все документы об отсутствии денег у предприятия. Украинские законы допускают это, - разъясняет Александр Молохов. - Однако нам просто написали, что никакой отсрочки вам не даем, и плевать, что вы банкроты, мол, не признаем вас как субъект права, вы предатели, изменники, и вы не можете не то что просить отсрочку, но и судиться не имеете права у нас. Отсюда родилась жалоба в Европейский суд. Мы подали в ЕСПЧ жалобу на нарушение Украиной права на доступ к правосудию, права на справедливое судебное разбирательство.

К сожалению, там жалобу отклонили без права на апелляцию.

- Ответ был отправлен судьей Латифом Гусейновым из Азербайджана. Правосудие азербайджанского разлива в Страсбурге! Я Азербайджан абсолютно не обижаю, но странно, почему это дело передали представителю Азербайджана для рассмотрения, - говорит Молохов. - Это решение никак не мотивировано, нет никакого обоснования, почему они его приняли. По правилам Европейского суда такое обоснование и не требуется! Это, конечно, форменное безобразие, потому что мы живем в XXI веке, и во всех нормальных странах и правовых системах судья должен объяснить, почему он выносит то или иное решение. В Европейском суде, к сожалению, не так. Это первая претензия. Вторая – решение никак нельзя обжаловать, и это снова безобразие, ведь всегда должно быть право на обжалование, возможна судебная ошибка!

Теперь адвокаты рыбокомбината намерены жаловаться в Комитет ООН по правам человека в Женеве.

- Жаловаться в этот раз будем по существу, не только на отказ в доступе к правосудию, но и ставить вопрос о том, что нарушены права на воду жителей Крыма, предприятий Крыма. Эти права многими конвенциями регулируются, регламентируются, правовая позиция по этому поводу есть, - подчеркнул адвокат.

Александр Молохов считает, что к подобным международным процессам, даже если они касаются частных предприятий, нужно хорошо готовиться с помощью государства

- На голом энтузиазме такими вещами заниматься нельзя, это большое государственное дело – даже государево дело, как говорили при Петре Первом. Можно было бы оказать финансовую помощь предприятию, чтобы комбинат мог оплатить государственную пошлину, и нам в свое время не отказали бы на Украине на этом основании. Изыскать средства, чтобы мы не вели себя, как "бедные родственники" в международных судебных инстанциях. Деньги ведь есть - на западных юристов, к примеру. Ведь на международных судах в Гааге Россию представляют британские адвокаты. Вот только что они понимают о крымской жизни? Мне не очень понятны критерии, которыми руководствуется Министерство юстиции РФ и МИД, когда привлекают западных юристов к участию в этих делах. Отсюда и результаты, которые мы имеем в международных инстанциях, - считает Александр Молохов. – Это серьезные вещи, на кону престиж государства. Успех в Женеве зависит от того, насколько основательно крымские власти, российские власти подойдут к этому кейсу.

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