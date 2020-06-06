Общественная палата Крыма: третий состав на старте

Общественная палата Крыма в начале июля приступит к работе в новом составе. В соответствии с действующим законодательством крымские некоммерческие общественные организации уже представили свои кандидатуры для утверждения. Первых двенадцать членов на прошлой неделе избрали депутаты крымского парламента, через некоторое время Глава Республики своим указом утвердил еще двенадцать общественных деятелей. Еще двенадцать членов Палаты в конце июня будут избраны уже сформированным составом из 24 человек. А в первой половине июля на первом заседании будут избраны председатель, его заместители и сформированы комиссии.

- Григорий Адольфович, в эти дни в соцсетях нередко можно прочитать критику в отношении работы Общественной палаты. С чем это связано?

- Во-первых, мы открыты для критики и каждый критический материал очень внимательно анализируем. Другое дело, когда критика носит огульный и ничем не подкрепленный характер. Есть люди, которые делают подобные заявления ради, так сказать, хайпа. Некоторые из них даже соответствующий закон о палате не прочитали и не догадываются, что в палату входят не просто какие-то люди, а представители общественных организаций. Когда из соцсетей несутся вопросы типа «а чем они там занимаются?», хочется узнать, во-первых, а чем занимаются сами задающие такие вопросы, ведь тиражирование критических постов в интернете все-таки не является общественной работой. А во-вторых, информация о нашей деятельности регулярно появляется в различных СМИ, в том числе и в электронных. На сайте ОП РК ежедневно публикуются десятки сообщений о деятельности палаты и ее членов. В соответствии с законом мы уже пять раз выпустили специальный ежегодный Доклад о развитии гражданского общества в республике. Эти Доклады размещены на нашем сайте, они презентовались в парламенте и в правительстве Крыма, направлялись в ОНК, действующие на территории полуострова. Таким образом, желающие узнать о нашей работе имеют все возможности это сделать. Нужно только иметь желание…

- А что говорит закон об основных функциях палаты, ее главных целях?

- Хотел бы напомнить, что Закон Крыма об Общественной палате был принят в 2014 году сразу после нашего вхождения в состав России. Закон носит гордый номер 1, и это не случайность. Дело в том, что Общественная палата реализует важнейшую функцию - проводить общественную экспертизу проектов законов и нормативно-правовых актов республики. Наш Президент Владимир Путин назвал этот процесс «нулевыми чтениями». Члены палаты и наши эксперты регулярно готовят свои предложения, направленные на предотвращение негативных процессов в гражданском обществе.

Еще одной главнейшей обязанностью Общественной палаты является проведение мероприятий общественного контроля. Эта наша задача прописана в федеральном и крымском законодательстве об общественном контроле. За прошедшие шесть лет члены палаты провели десятки подобных мероприятий, а свои выводы и предложения направляли для реализации Главе республики, в парламент Крыма, в муниципальные органы власти. Например, уже несколько лет мы контролируем ход строительства приюта для бездомных животных в Симферополе. Подчеркну – лишь контролируем с общественной точки зрения. Ответственность за само строительство и все, что касается финансовой стороны вопроса, является зоной ответственности исполнительной власти столицы Крыма.

В настоящее время палата занята важнейшей задачей формирования корпуса общественных наблюдателей, которые будут осуществлять общественный контроль в период проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

- Полтора года назад депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась в Общественную палату Крыма с инициативой переименовать улицы, названные в честь революционного деятеля Петра Войкова. Почему не поддержали?

- Действительно было такое обращение. Но дело в том, что у нас нет компетенции инициировать переименовывание той или иной улицы. Такие вопросы, согласно законодательству, должны решать органы местного самоуправления, и Н.Поклонская должна была бы обратиться именно туда. Кроме того, местный орган власти должен провести опрос жителей, чтобы узнать их мнение. Такой ответ мы и дали уважаемой Н. Поклонской.

- На какой основе работают члены ОП РК?

- Члены палаты работают на общественных началах, не получая никакого материального вознаграждения. По закону лишь председатель палаты получает зарплату, которая при этом не может превышать оплату его труда на предыдущем месте работы. Любителям заглянуть в чужой карман могу сообщить, что моя зарплата, как говорится, и рядом не лежала с мифической суммой в 300 тысяч рублей, которую взяли с потолка некоторые блогеры.

В заключение хочу сказать, что ОП РК ежедневно получает десятки писем и обращений крымчан, каждое из которых обязательно внимательно рассматривается и принимается к исполнению. Кроме этого общение с гражданами проходит и во время личных приемов. Узнать о графике приемов можно на нашем сайте.

Общественная палата Республики Крым всегда открыта для общения и впредь будет делать все возможное, чтобы гражданское общество в Крыму развивалось поступательно и динамично.