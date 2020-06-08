Киев зря заигрывает с крымскими татарами: Эксперт объяснил идею присоединения Севастополя к Бахчисараю

Идея властей Украины о новом территориальном делении Крыма - обыкновенная схема распила государственных денег и полная профанация. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее на сайте Министерства регионального развития Украины появился проект «децентрализации», который, как подчеркивается, был согласован с запрещенным в РФ меджлисом крымскотатарского народа.

Самая интересная инновация - включение Севастополя в состав Бахчисарайского района. При этом административный центр в новой карте - Бахчисарай. В целом же новая карта деления Крыма предполагает ликвидацию 11-ти городов республиканского значения и сокращение количества районов с 14 до 10.

Фото: /decentralization.gov.ua

- Таким же образом, как делить российский Крым, украинские власти могут размежевать поверхность Луны или Марса. Это будут действия из той же серии. Мы знаем, что они постоянно включают Крым и Севастополь в своих документах. Для нас это не ново, и Украина в очередной раз выставляет себя в свете полного идиотизма. На Украине, я думаю, огромные деньги будут потрачены впустую. Это схема распила средств, которые власти тратят в несуществующие проекты, - убежден эксперт.

По словам Ганжары, согласование проекта с запрещенным в РФ меджлисом и включение Севастополя в Бахчисарайский район - это попытка заигрывания с «крымаскотатарским фактором».

- Киев пытается постоянно использовать этот фактор якобы как факт нарушения прав человека. Но, несмотря на все их фантазии относительно нарушения прав отдельных этнических групп, в Крыму такого единства и согласия, которое удалось создать в прошедшие годы, еще не было. Эти заигрывания крымским татарам, которые проживают в Крыму, точно не нужны, - заключает политолог.

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