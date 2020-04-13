2020-04-13T19:34:24+03:00
Политика

Экс-лидеру запрещенного Меджлиса Джемилеву в Крыму выдвинули обвинения еще по трем статьям

Следком обвиняет политика в незаконном пересечении госграницы, небрежном хранении оружия и незаконном приобретении боеприпасов
Анастасия ЖУКОВА
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Мустафа Джемилев. Фото: страница героя публикации в FacebookМустафа Джемилев. Фото: страница героя публикации в Facebook
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Бывшему лидеру экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа»*, уполномоченному президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву предъявили новые обвинения сразу по нескольким статьям.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами уголовные дела, возбужденные ФСБ в отношении Джемилева, приняты к производству управлением по расследованию особо важных дел крымского главка СКР.

- Сегодня ему предъявлено обвинение в пересечении Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 322 УК РФ); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), - уточнили в Следственном комитете.

Так, 2 мая 2014 года Джемилеву отказали во въезде на территорию Российской Федерации, однако уже на следующий день он все же пересек границу в пункте пропуска «Армянск», организовав незаконную массовую акцию и столкновения с полицией.

Джемилева и его сторонников силовикам в тот день удалось выдворить за пределы РФ. В этом году Джемилев и его соратник Рефат Чубаров, нынешний руководитель Меджлиса*, хотели повторить подобную акцию, однако отменили «марш на Крым» из-за коронавируса.

По статье 224 УК РФ - небрежное хранение огнестрельного оружия - Джемилева обвиняют из-за дела 2013 года, когда его сын убил человека из отцовского карабина ОП-СКС калибра 7.62 мм. Кроме того, Мустафе Джемилеву вменили незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию, которые запрещены в гражданском обороте.

Следователи устанавливают все обстоятельства правонарушений экс-лидера Меджлиса, а также выясняют, имела ли место другая противозаконная деятельность Мустафы Джемилева в Крыму.

Напомним, в 2016 году Джемилева заочно арестовали на территории Крыма за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Если он рискнет приехать на полуостров, его сразу же поместят в СИЗО.

Так, экс-лидер запрещенного в РФ Меджлиса неоднократно протестовал против референдума 2014 года и призывал освободить Крым с помощью продуктовой, энергетической, морской блокады, поддерживал незаконные вооруженные формирования, действующие у крымских границ на территории Украины.

КСТАТИ

Участников митинга у пункта пропуска «Армянск», которые прорвали государственную границу, чтобы пропустить Мустафу Джемилева 3 мая 2014 года, осудили по уголовным статьям.

*Запрещенная в РФ организация

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ИСТОЧНИК KP.RU

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