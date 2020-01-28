2020-01-28T13:50:32+03:00
Политика

Чубаров перенес «марш на Крым»

Ранее его хотели провести 2 мая
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Рефат Чубаров / FacebookФото: Рефат Чубаров / Facebook
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На прошлой неделе глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров пообещал 2 мая провести ранее анонсированное шествие с территории Украины в Крым.

Свою акцию он назвал «ненасильственной мирной акцией «Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства».

В понедельник, 27 января, прошло первое заседание оргсовета Штаба по подготовке проведения шествия, на котором его перенесли на 3 мая.

Состав штаба обещали раскрыть уже скоро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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