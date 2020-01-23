Поклонская обещает прокатить участников марша Чубарова на «праздничных автозаках» по Крыму
В начале декабря прошлого года лидер запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что готовит массовое шествие с территории Украины в Крым. Он назвал это «ненасильственной мирной акцией «Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства».
Для участия в политической прогулке Чубаров обещал пригласить иностранных гостей и членов международных организаций, и даже создал для этого целый штаб. Накануне украинские СМИ, со ссылкой на Чубарова, сообщили, что марш пройдет 2 мая.
Члены организации, народные депутаты Украины, западные партнеры и активисты хотят массово перейти границу Украины с Россией в пункте пропуска «Чонгар».
По словам Чубарова, вся эта акция затеяна, чтобы международные организации, «которые на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли подтвердить это действиями».
При этом глава запрещенного в РФ меджлиса не исключает силового прорыва границы. Правда, кто закроет своим телом колючую проволоку, чтобы дать дорогу остальным, Чубаров не уточнил.
В свою очередь депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская предложила подготовиться к встрече гостей и устроить им экскурсию:
- Ну, мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками - мы так рады вас видеть! - написала она в своем Facebook.
Поклонская уверена, что «Чубаров со своей гоп-компанией доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России».
- А потом эти «герои» на камеру расскажут журналистам, как они всех победили, - заключила она и посоветовала Чубарова найти психолога.
Как ранее сообщала КП-Крым, глава запрещенного в РФ меджлиса отправил в администрацию президента Украины законопроекты о создании так называемой «крымскотатарской национальной автономии».
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ИСТОЧНИК KP.RU