«Ничего не добьется»: В Крыму оценили заявление Чубарова о желании создать крымскотатарскую автономию на полуострове
Лидер запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров отправил в администрацию президента Украины законопроекты о создании так называемой «крымскотатарской национальной автономии», чтобы в очередной раз напомнить о себе, поскольку политические позиции подконтрольной ему организации сильно ослабли. Такое мнение выразил КП-Крым политолог Владимир Джаралла.
Ранее Чубаров в интервью украинским СМИ заявил, что документы переданы так называемому представительству президента в Автономной Республике Крым, и они сейчас изучаются в составе тех комиссий по правовой реформе, которые созданы президентом взамен конституционной комиссии.
- Хорошо, что все пропагандистские бредни соседнего, враждебно настроенного государства, к нашей жизни отношения не имеют. Зачем это делают активисты запрещенной в России организации, вполне понятно. Их политические позиции весьма ослабли в нынешней Украине, и им необходимо напоминать о себе громкими и скандальными акциями, чтобы выбивать какие-то средства и льготы, - отмечает политолог.
Он подчеркивает, что такая практика действовала и в Крыму. Сначала были громкие заявления, скандалы и угрозы, а после этого власти вступали в переговоры, в результате которых члены организации получали желаемое.
- Сейчас, в нынешней Украине с насилием проблем нет, вот только теперь эти деятели очень осторожны - и людей у них нет, и ответ может быть таким, что мало не покажется. Потому сейчас лидеры запрещенного в РФ меджлиса делают политические заявления и предлагают какие-то инициативы. Смысл один - добиться особого статуса для себя лично уже на Украине, - заключил Джаралла.
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ИСТОЧНИК KP.RU