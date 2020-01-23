2020-01-23T10:19:43+03:00
Политика

«Ничего не добьется»: В Крыму оценили заявление Чубарова о желании создать крымскотатарскую автономию на полуострове

Политические позиции запрещенного в РФ меджлиса значительно ослабли, считают эксперты
Надежда ДАЦЮК
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Политолог считает, что крымскотатарские активисты на Украине действую по проверенной схемеПолитолог считает, что крымскотатарские активисты на Украине действую по проверенной схемеФото: Архив "КП"
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Лидер запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров отправил в администрацию президента Украины законопроекты о создании так называемой «крымскотатарской национальной автономии», чтобы в очередной раз напомнить о себе, поскольку политические позиции подконтрольной ему организации сильно ослабли. Такое мнение выразил КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Ранее Чубаров в интервью украинским СМИ заявил, что документы переданы так называемому представительству президента в Автономной Республике Крым, и они сейчас изучаются в составе тех комиссий по правовой реформе, которые созданы президентом взамен конституционной комиссии.

- Хорошо, что все пропагандистские бредни соседнего, враждебно настроенного государства, к нашей жизни отношения не имеют. Зачем это делают активисты запрещенной в России организации, вполне понятно. Их политические позиции весьма ослабли в нынешней Украине, и им необходимо напоминать о себе громкими и скандальными акциями, чтобы выбивать какие-то средства и льготы, - отмечает политолог.

Он подчеркивает, что такая практика действовала и в Крыму. Сначала были громкие заявления, скандалы и угрозы, а после этого власти вступали в переговоры, в результате которых члены организации получали желаемое.

- Сейчас, в нынешней Украине с насилием проблем нет, вот только теперь эти деятели очень осторожны - и людей у них нет, и ответ может быть таким, что мало не покажется. Потому сейчас лидеры запрещенного в РФ меджлиса делают политические заявления и предлагают какие-то инициативы. Смысл один - добиться особого статуса для себя лично уже на Украине, - заключил Джаралла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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