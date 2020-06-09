2020-06-09T12:16:31+03:00
Происшествия

Используя топор и нож, расчленил труп на 15 фрагментов: В Крыму вынесли приговор ревнивому мужчине

Жителю Кировского района дали 3,5 года колонии и обязали выплатить 1,5 млн рублей [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Мужчину убили почти два года тому назад, когда он приехал на свидание в село Золотое Поле. Фото: соцсетиМужчину убили почти два года тому назад, когда он приехал на свидание в село Золотое Поле. Фото: соцсети
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Осенью 2018 года в Крыму произошло жуткое преступление: 50-летний житель поселка Золотое Поле Кировского района зарезал любовника своей супруги, а затем хладнокровно расчленил тело и завернул останки в целлофановые пакеты. Куски трупа мужчина отвез в Новый Свет, где сбросил их в Черное море.

Год и девять месяце шло следствие и судебные заседания по этому резонансному преступлению. И вот стал известен приговор, который пока не вступил в законную силу.

- Назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы, с отбыванием основного наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Республики Крым. - Наряду с этим, виновный обязан выплатить матери потерпевшего 1 миллион 545 тысяч 387 рублей в счет компенсации морального вреда.

КАК БЫЛО ДЕЛО

21 сентября 2018 года, когда уже был вечер, 50-летний обвиняемый прихватил на горячем свою 36-летнюю супругу. Романтическое свидание с 37-летним любовником проходило в заброшенном фруктохранилище.

Парочка встречалась в заброшенном хранилище для фруктов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Парочка встречалась в заброшенном хранилище для фруктов.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В приговоре говорится, что из-за «вспыхнувшего приступа ревности» обманутый муж схватил «нож, находящийся на сидении мопеда потерпевшего», нанес сопернику единственный, но смертельный удар в грудь.

Тело расчленили в микроавтобусе, который отогнали вглубь старого черешневого сада. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Тело расчленили в микроавтобусе, который отогнали вглубь старого черешневого сада.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Затем ревнивец погрузил тело в свой микроавтобус марки «Форд Транзит», отвез вглубь заброшенного сада, и в салоне, используя ножовку, топор и нож, расчленил труп убитого на 15 фрагментов».

Подсудимый увез тело в Новый Свет и сбросил в море. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Подсудимый увез тело в Новый Свет и сбросил в море.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Потом, «упаковав фрагменты человеческого тела в полимерные пакеты» отвез их в поселок Новый Свет, где «недалеко от села Солнечная Долина утопил».

Мопед, на котором приехал молодой любовник, подсудимый отогнал в село Первомайское Кировского района, где жил убитый и оставил его там.

ПОЧЕМУ СУД ВЫНЕС ТАКОЙ ПРИГОВОР

Жуткое убийство и такой гуманный приговор: 3 года 4 месяца колонии общего режима плюс 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда родне убитого.

Эксперты установили, что убийство совершено в состоянии аффекта. «Кумулятивный аффект возник в связи с тем, что осужденный находился некоторое время, до совершения им инкриминируемого деяния в психотравмирующей ситуации», - отмечено в заключении эксперта.

Подсудимый знал, что жена общается с убитым, но женщина клялась, что отношения носят сугубо дружеский характер.

- Подсудимый отметил, что совершил преступление как в тумане: подробности убийства узнал от своей жены, которая в течение двух дней рассказывала ему детали произошедшего, - отметили в пресс-службе Кировского районного суда РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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