Открыта продажа билетов на поезда в Крым по новым маршрутам из России

Железнодорожный перевозчик по Крымскому мосту компания «Гранд Сервис Экспресс» с 11 июня открывает продажи билетов по новым направлениям. С конца июня поезда свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Еще один состав будет ходить из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

- С учетом запланированного поэтапного снятия ограничений, установленных в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, и для расширения географии железнодорожных перевозок по направлению в Крым проработаны маршруты и расписание новых направлений, - сообщил генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Поезд сообщением Симферополь - Екатеринбург будет курсировать раз в неделю. На маршруте - Казань, Саранск, Пенза и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня.

Обратно из Екатеринбурга состав отправится 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля, будет курсировать один раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Время в пути 64 часа. Билет в плацкарт стоит 4,4 тысячи рублей, в купе - 6,7 тысячи.

Из Симферополя в Кисловодск поезд будет курсировать два раза в неделю. На маршруте – Минеральные воды, Армавир, Краснодар. Первый состав отправится 29 июня из Симферополя.

Первый поезд из Кисловодска прибудет 2 июля. Время в пути 21 час. Стоимость проезда еще устанавливается.

Поезд Санкт-Петербург - Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.

Расписание, маршруты и покупка билетов доступны на сайте перевозчика grandtrain.ru после старта продаж билетов. Глубина продажи на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.

Напомним, что компания «Гранд Сервис Экспресс» намеревалась запустить поезда «Таврия» из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно с конца апреля. Но из-за ограничений по коронавирусу отложила планы.

В декабре по Крымскому мосту было открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

Двухэтажные «Таврии» из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Время в пути 33 часа. Стоимость купе начинается от 5 тысяч рублей, СВ - от 14 тысяч.

Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. Время в пути 43 часа, стоимость купе начинается от 4,6 тысяч рублей, купе - около 7 тысяч.

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