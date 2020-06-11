2020-06-11T20:11:48+03:00
Общество

Чемпион мира по шахматам подарил машину скорой помощи больнице Симферополя

Гроссмейстер Карякин пожертвовал в медучреждение 700 тысяч рублей, которые выиграл на турнире
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Руководство медучреждения приобрело новую машину для больницыРуководство медучреждения приобрело новую машину для больницыФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

Чемпион мира по шахматам, крымчанин Сергей Карякин выделил 700 тысяч рублей Симферопольской клинической больнице скорой помощи №6. На эти деньги руководство медучреждения купило автомобиль «скорой помощи» с проблесковыми маячками.

- Я не мог поверить, мне рассказали в больнице, что по городу ездить буквально не на чем, есть только старый УАЗик. Оказалось, что медикам нужна была современная машина. Сергей перечислил им деньги, и они купили ее, - рассказал КП-Крым отец гроссмейстера Александр Карякин.

Симферопольская городская клиническая больница №7, где сейчас лечат больных коронавирусом, тоже не осталась без внимания. Гроссмейстер направил руководству пять тысяч медицинских масок, 2000 респираторов FFF3, 700 медицинских защитных костюмов , 600 пар медицинских одноразовых очков и три тысячи одноразовых перчаток.

Отец шахматиста Александр Карякин, его супруга и главврач медучреждения Алексей Калиниченко Фото: Виталий ПАРУБОВ

Отец шахматиста Александр Карякин, его супруга и главврач медучреждения Алексей КалиниченкоФото: Виталий ПАРУБОВ

Чемпион Карякин рассказал, что помощь больницы столицы Крыма получили за счет благотворительных средств.

Между восьмью ведущими шахматистами России проводился благотворительный турнир «Сборная – России», всего было собрано 25 миллионов 600 тысяч рублей. Призовой фонд распределялся вне зависимости от мест, которые занимали шахматисты. Еще до старта акции участники определили, какому медучреждению они будут помогать. Конечно, в первую очередь помощь выделялась больницам, которые лечат пациентов с коронавирусом.

В багажнике машины были средства индивидуальной защиты Фото: Виталий ПАРУБОВ

В багажнике машины были средства индивидуальной защитыФото: Виталий ПАРУБОВ

Крымчанин Карякин выделил часть призового фонда симферопольским больницам.

- Я очень рад, что удалось помочь двум больницам. Благодарю всех, кто участвовал в этом проекте и тех, кто пожертвовал деньги, а в первую очередь инициатора турнира Владимира Крамника, - передает слова Сергея Карякина Федерация шахмат России.

СПРАВКА «КП»

Сергей Карякин родился в 1990 году в Симферополе. Он научился играть в шахматы в пять лет, а в 12 уже стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории. В 2016 году Карякин стал чемпионом мира по шахматам, выиграв своего соперника Магнуса Карлсена.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Партия была легкой»: Шахматист Карякин рассказал о матче с экипажем МКС

Игра длилась около получаса, и гроссмейстер предложил космонавтам ничью (подробнее)

Сергей Карякин открыл в Крыму свой шахматный клуб

Гроссмейстер рассказал, кто будет тренировать детей в его школе, какая запись у него в трудовой книжке, а также чем он планируется заниматься, будучи членом Общественной палаты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Выехать из Севастополя без пропуска можно будет с 15 июня
В Ялте перенесли начало купального сезона 2020
Стало известно, когда детсады Крыма начнут работу в обычном режиме
Умер 25 раз: Житель Ставрополя решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса через Minecraft
Какие продукты подешевели в Крыму за май
Суд продлил арест подросткам из Керчи, которые готовили взрыв в местной школе
В Крыму на выходных ухудшится погода: будут дожди и град
После убийства девочки в Ленинском районе возбуждено уголовное дело о халатности
В Ставропольском крае ждут рекордный урожай ежемалины
В Крыму больше 230 тысячи детей получили единовременную выплату
Жителей Алушты безграмотно поздравили с Днем России
За нарушение ПДД в Крыму выписали штрафов на 350 миллионов рублей
Как Симферополь будет праздновать День России 2020
В Крыму восемь пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Крымские поликлиники начинают принимать пациентов
Очаг коронавирусной инфекции выявлен в горбольнице Евпатории
В Крыму за сутки 25 новых случаев COVID-19
В Крыму построят первую в России теплицу для оливковой рощи
Погода в Крыму на 11 июня: дождь и тепло до +33
За избиение ребенка женщину из Ленинского района могут лишить родительских прав
Дороги перекроют, парковку запретят: В Симферополе три дня будут репетировать парад Победы