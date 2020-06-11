Чемпион мира по шахматам подарил машину скорой помощи больнице Симферополя

Чемпион мира по шахматам, крымчанин Сергей Карякин выделил 700 тысяч рублей Симферопольской клинической больнице скорой помощи №6. На эти деньги руководство медучреждения купило автомобиль «скорой помощи» с проблесковыми маячками.

- Я не мог поверить, мне рассказали в больнице, что по городу ездить буквально не на чем, есть только старый УАЗик. Оказалось, что медикам нужна была современная машина. Сергей перечислил им деньги, и они купили ее, - рассказал КП-Крым отец гроссмейстера Александр Карякин.

Симферопольская городская клиническая больница №7, где сейчас лечат больных коронавирусом, тоже не осталась без внимания. Гроссмейстер направил руководству пять тысяч медицинских масок, 2000 респираторов FFF3, 700 медицинских защитных костюмов , 600 пар медицинских одноразовых очков и три тысячи одноразовых перчаток.

Отец шахматиста Александр Карякин, его супруга и главврач медучреждения Алексей КалиниченкоФото: Виталий ПАРУБОВ

Чемпион Карякин рассказал, что помощь больницы столицы Крыма получили за счет благотворительных средств.

Между восьмью ведущими шахматистами России проводился благотворительный турнир «Сборная – России», всего было собрано 25 миллионов 600 тысяч рублей. Призовой фонд распределялся вне зависимости от мест, которые занимали шахматисты. Еще до старта акции участники определили, какому медучреждению они будут помогать. Конечно, в первую очередь помощь выделялась больницам, которые лечат пациентов с коронавирусом.

В багажнике машины были средства индивидуальной защитыФото: Виталий ПАРУБОВ

Крымчанин Карякин выделил часть призового фонда симферопольским больницам.

- Я очень рад, что удалось помочь двум больницам. Благодарю всех, кто участвовал в этом проекте и тех, кто пожертвовал деньги, а в первую очередь инициатора турнира Владимира Крамника, - передает слова Сергея Карякина Федерация шахмат России.

СПРАВКА «КП»

Сергей Карякин родился в 1990 году в Симферополе. Он научился играть в шахматы в пять лет, а в 12 уже стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории. В 2016 году Карякин стал чемпионом мира по шахматам, выиграв своего соперника Магнуса Карлсена.

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