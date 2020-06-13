Из-за водной блокады Крыма Поклонская обратилась в Генпрокуратуру Украины

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру Украины с требованием зарегистрировать «сообщение о совершенном гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступлении». Соответствующее обращение депутат опубликовала в соцсетях.

Таким образом Наталья Поклонская оценила заявления властей Украины о намерении продолжать водную блокаду Крыма.

Депутат посоветовала украинским политикам «хорошенько подумать» над новыми санкциями в отношении других неугодных крымчан.

- Предложить варианты президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы у него появилась возможность прекратить нарушать права миллионов простых людей, проживающих на полуострове и в Херсоне, а также издеваться над экологией и природой, - написала парламентарий.

Депутат отмечает, что политика Украины в отношении Крыма похожа на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении, «но не на международные правоотношения и демократию». Ведь власти Украины умышленно лишили людей права на питьевую воду, но рассказывают, как страна якобы скучает по крымчанам.

- В связи с этим, зная, что все мои публикации изучаются украинскими следователями (нужные кладутся в папки), официально обращаюсь в Генеральную прокуратуру Украины с требованием зарегистрировать в ЕРДР мое сообщение о совершенном гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступлении по ст. 242, ст. 441, ст. 442 УК Украины, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность и нарушает ст. 30 Всеобщей декларации прав человека, ст. 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, - заключила Поклонская.

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