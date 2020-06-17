Соратников Зеленского подозревают в желании вернуть Крыму воду

Украинские депутаты из партии «Голос» заподозрили своих коллег от партии «Слуга народа» в стремлении возобновить водоподачу в Крым по Северо-Крымскому каналу. Именно этим они объясняют включение двух госпредприятий по обслуживанию искусственной реки в перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

- В законопроекте 2831-1 авторства «Слуги народа» в список предприятий, не подлежащих приватизации, почему-то пропал офис Северо-Крымского канала и Управления главного Каховского магистрального канала, - написал на своей странице в соцсетях нардеп Ярослав Юрчишин. - Это два государственных предприятия, ключевая задача которых обеспечить Крым украинской водой.

Как подчеркивает Юрчишин, законопроект по исключению двух предприятий из приватизации не прошел антикоррупционную экспертизу и возник на фоне дискуссий на тему о возобновлении подачи воды в Крым.

Нардеп убежден, что украинским гражданам воды на полуострове итак хватает, ее дефицит испытывают российские военные базы, и украинские государственные чиновники пытаются найти механизм возврата подачи воды.

На заседании парламентского комитета законопроект фракции «Слуга народа» был признан коррупционным с рекомендацией его отклонить. Такую же позицию фракция «Голос» намерена занять при голосовании в Верховной Раде.

Еще в январе появились сообщения о возможном объединении Главного Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов в одно предприятие – «Воды Таврии». По мнению оппозиции, это говорит о создании условий для возобновления водоподачи в Крым.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд заявил в СМИ, что Россия якобы хочет завоевать украинскую часть Северо-Крымского канала. Умланд предположил, что РФ попытается решить проблему нехватку воды в республике именно таким образом.

Но в Крыму уверены, что президент Украины совершенно не заинтересован в реальных боевых действиях, а потому «начавшаяся истерика показывает, что эти люди понимают пределы своей агрессивности».

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