Северо-Крымский канал готов принять воды из Украины

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-07T17:36:54+03:00

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Северо-Крымский канал находится в исправном состоянии и готов принять воду из Украины. Замглавы Госкомитета по водному хозяйству Крыма Андрей Лисовский подчеркнул, что канал находится в исправном состоянии и за пять лет ничего не изменилось.

Специалисты регулярно проводят работы по его очистке от водорослей и ила.

- Это все текущие работы по ремонту и содержанию гидротехнического сооружения. Они предусмотрены правилами эксплуатации Северо-Крымского канала, - отметил Ливский, пишет «РИА Крым».

Кстати, в декабре 2018 года глава КРыма Сергей Аксенов сказал, что ради воды из Украины крымчане не собираются становиться на колени. Тогда он отметил, что ситуация, возможно, поменяется после выборов в незалежной. Но пока вопрос с мертвой точки не сдвинулся.

ИСТОЧНИК KP.RU