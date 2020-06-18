Реки Крыма загнать под землю: Ученые нашли необычный способ спасти полуостров от засухи

Крымские ученые предлагают вернуться к технологиям недавнего прошлого и загнать под землю реки, чтобы хранить и добывать воду. Подобным образом в 50-х годах обеспечивали водой Севастополь, а вначале XX века - Симферополь.

Сейчас в Крыму идет интенсивное использование подземных скважин и водозаборов. Добыча воды из недр земли приводит к их засолению и загрязнению стоками с поверхности. И насколько возобновляемы эти источники - понимания нет. Последние данные относятся к 80-м годам.

КАПЛИ ВЕКОВ

- Мы проводили исследования пути воды от главной гряды Крымских гор до Новогригорьевского водозабора на северо-востоке Крыма - 400 лет идет вода, - говорит старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин. - То есть мы сейчас пьем с этого водозабора воду, которая выпала в XVII веке. Естественно, если мы отберем слишком много воды, она не успеет пополнить эти водозаборы. Поэтому нужно четко соблюдать рекомендации, которые дают гидрогеологи.

Помимо подземных источников, в Крыму используется поверхностный сток, т.е. реки и ручьи. Больше всех зарегулирована река Альма, на которой построены Партизанское и Альминское водохранилища. Но даже в ее среднем и нижнем течении вода уходит в море.

Самая полноводная река Бельбек сливает в Черное море весь свой дебет. Ученые предлагают вернуться к наработкам предков и перевести часть стоков реки Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир в палеорусла, которые находятся на глубине 25-30 метров и представлены крупным галечником. Это наполнит уже эксплуатируемые водозаборы и даст дебет для новых.

Кроме того, уходя под землю, вода проходит естественную фильтрацию, не загрязняется поверхностными бытовыми стоками и не испаряется. Добывать ее можно в течение года, поскольку движение воды в подземных палеоруслах идет намного медленнее. И когда на поверхности уже влаги практически нет, в галечниках ее предостаточно.

ДЕШЕВО И ЭФФЕКТИВНО

Первые эксперименты по добыче воды из подруслового стока были сделаны в 1956 году на Инкерманском водозаборе, который давал Севастополю примерно 6 миллионов кубометров воды в год.

- Воду загоняли выше по руслу, там она поглощалась в галечники, и на выходе в водозаборе добыча увеличилась почти в два раза, с 6 до 12 миллионов кубов. Уже более 60 лет эта система работает, - подчеркивает Самохин.

В начале XX века водой из галечников подруслового стока питался Симферополь. Но со строительством Северо-Крымского канала об этих технологиях забыли, поскольку дефицита воды не было. Сейчас для столичного региона эта методика может быть спасением в ситуации с обмелением водохранилищ.

- Это наиболее экономичный способ решения проблемы водоснабжения и для Крыма, и для Севастополя. На реках Кача, Бельбек и Альма можно аккумулировать до 130 миллионов кубометров в год, - считает руководитель ООО «Энергостальпроект» Валентин Кульченко. - По предварительной оценке затраты на строительство комплекса вплоть до подачи воды потребителю составят 5 миллиардов рублей. Одно строительство Камышловского водохранилища на реке Бельбек оценивается в 24 миллиарда.

Проект позволит покрыть потребность в пресной воде Севастополя и еще около 100 миллионов кубометров перенаправить в любой регион Крыма. Предложение было подано еще в 2018 году и с тех пор идет переписка со всеми структурами Крыма, которые имеют отношение к воде.

Есть ведомственное и административное разобщение, вопрос выходит за компетенцию одного субъекта и процесс стопорится. Хотя прошедших двух лет хватило бы на реализацию проекта, и сегодня проблема водоснабжения была бы решена.

ОДНИМ МАХОМ

Одним из преимуществ хранения и добычи воды из естественных подрусловых накопителей является возобновляемость ресурса. Экономически он не сопоставим с опреснением, поскольку переработка морской воды требует больших энергозатрат и утилизации минерального осадка. Кроме того, использование подруслового стока позволит забыть о днепровской воде и не заниматься переброской из реки Кубань.

Чтобы избежать ведомственной разобщенности, ученые предлагают разработать госпрограмму для искусственного пополнения, рационального использования и охраны подземных вод. Это исключит дисбаланс между водопотреблением и восполнением водных ресурсов и определит объемы воды, которые при весенних паводках можно безболезненно для хозяйств и экологии загнать на хранение под землю.

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