2020-06-20T21:49:07+03:00
Общество

На севере Крыма очевидцы сняли на видео огромный смерч

Непогода бушует на полуострове уже несколько дней [видео]
Никита ПОЛЬКО
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Животные не замечают надвигающуюся бурю. Фото: кадр из видео.Животные не замечают надвигающуюся бурю. Фото: кадр из видео.
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В Крыму на протяжении последних нескольких дней бушует непогода: льют дожди, идет град, дует сильный ветер. 20 июня на севере полуострова был замечен смерч, который успели снять на видео очевидцы.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как вихрь поднимается от земли и уходит в грозовое облако.

Также в центре кара - стадо коров, которые пасутся на поляне и не замечают идущую к ним бурю.

Смерч в Раздольненском районе.Видео: "Жесть Крым"/"Вконтакте"

Смерч, как отмечают очевидцы, прошел в Раздольненском районе Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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