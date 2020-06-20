На севере Крыма очевидцы сняли на видео огромный смерч
В Крыму на протяжении последних нескольких дней бушует непогода: льют дожди, идет град, дует сильный ветер. 20 июня на севере полуострова был замечен смерч, который успели снять на видео очевидцы.
На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как вихрь поднимается от земли и уходит в грозовое облако.
Также в центре кара - стадо коров, которые пасутся на поляне и не замечают идущую к ним бурю.
Смерч в Раздольненском районе.Видео: "Жесть Крым"/"Вконтакте"
Смерч, как отмечают очевидцы, прошел в Раздольненском районе Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU