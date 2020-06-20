Ученые нашли в Крыму новые источники пресной воды

Ученые Севастопольского госуниверситета совместно с коллегами из НИИ Сельского хозяйства Крыма обнаружили новые источники пресной воды. Они формируются в «природных опреснителях» - тектонических разломах, куда попадает морская вода.

Сделать открытие ученым помог уникальный аппарат, разработанный в СевГУ ядерный магнитно-резонансный «геотомограф». С его помощью в течение двух лет исследователи изучали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах, где происходит формирование напорных подземных пресных вод. Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 метров происходит миграция больших объемов пресной воды с температурой 80—850С. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ Николай Ковалев поясняет уникальность этих потоков их формированием в «природных опреснителях»: на глубине около 2,5 км в тектонические разломы поступает морская вода, закипает, и ее испарения конденсируются в пористых карстовых породах.

- Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении, - уверен Ковалев. - Надеемся, что в засушливый год наша технология будет востребована в Крыму для оперативного поиска глубоких подземных вод.

Свои разработки ученые подтвердили опытным путем еще в 2019 году. Были детально исследованы два сквозных тектонических разлома, откуда подземные воды мигрируют на расстояние более 120 км - от Крымских гор до выхода ниже акватории Азовского моря. По предварительной оценке, в море уходит около 1 миллиона кубометров пресной воды в сутки, что в несколько раз превышает объемы их добычи из верхних водоносных горизонтов в настоящее время.

Проблема добычи глубоких подземных вод в высокой стоимости бурения скважин. Но ученые вычислили участки, где идет переток из нижних водоносных горизонтов в верхние, расположенные на глубине до 300 метров. Добыча на такой глубине скважин с высоким дебитом является экономически оправданным.

Сейчас в Крыму идет интенсивное использование подземных скважин и водозаборов. Добыча воды из недр земли приводит к их засолению и загрязнению стоками с поверхности. При этом собранная в горах пресная вода выходит через субмаринные источники ниже уровня моря в районе Судака, Евпатории, на мысе Тарханкут. С хребта Ай-Петри дождевая и талая вода проходит под Чернореченским водохранилищем и выходит на глубине 6-12 метров в подводных пещерах Байдарской долины.

Ученые предлагают загнать эту воду в палеорусла, которые находятся на глубине 25-30 метров и представлены крупным галечником. Это наполнит уже эксплуатируемые водозаборы и даст дебет для новых. Кроме того, уходя под землю, вода проходит естественную фильтрацию, не загрязняется поверхностными бытовыми стоками и не испаряется. Добывать ее можно в течение года, поскольку движение воды в подземных палеоруслах идет намного медленнее.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Реки Крыма загнать под землю: Ученые нашли необычный способ спасти полуостров от засухи

Три главных водных артерии полуострова способны напоить Севастополь и Симферополь (подробнее)

Эту засуху мы ждали: Хватит ли Крыму воды после сухой и теплой осени

Нехватка воды больше всего ударила по аграриям полуострова (подробнее)