Волонтеры выложили в трех городах Крыма контуры триптиха «Меч Победы»

Крымские добровольцы приняли участие в проекте «Огненные картины», воссоздав знаменитый триптих «Меч Победы». Волонтеры создали изображения монументов в Керчи, Симферополе и Евпатории, сообщил секретарь региональной дирекции Года памяти и славы Евгений Костылев.

- Крым наряду с Брестской крепостью и Киевом стал первым на пути вражеской авиации в 1941 году. Симферополь, Евпатория и город-герой Керчь приняли участие в проекте «Огненные картины», - написал Евгений Костылев в соцсетях.

По его словам, 21 июня в 21.00 в Керчи на центральной площади зажглись 3 500 свечей, выстроенных в образ скульптуры «Тыл-фронту».

В Керчи на центральной площади из 3500 свечей выстроили образ скульптуры «Тыл-фронту». Фото: Евгений Костылев

- В Симферополе на площади несколько гектар аэродрома Заводское завершается образ «Родины-матери». И теперь все прибывающие в Крым на самолете смогут увидеть этот образ, - уточнил Евгений Костылев.

Изображение «Воина-освободителя» появилось в Евпатории, на месте высадки Евпаторийского десанта. Контур памятника выложен на песке канатами, которые зажгли в 21.00 21 июня, во время проведения городских траурных акций.

Изображение «Воина-освободителя» в Евпатории выложили канатами. Фото: Евгений Костылев

СПРАВКА «КП»

«Меч Победы» - триптих советских памятников. Один из них, «Родина-мать зовет!», установлен в Волгограде, второй - «Тыл - фронту» стоит в Магнитогорске, а «Воин-освободитель» - в Берлине.

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